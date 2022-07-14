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«Сочи» договорился о трансфере 18-летнего Коваленко из «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Сочи».

Ожидается, что сочинский клуб выкупит 18-летнего футболиста и оставит его в аренде в Самаре на один год.

  • Коваленко – воспитанник «Чертаново».
  • В «Крылья» он перешел в феврале 2022 года.
  • За полсезона полузащитник провел 12 матчей.
  • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +568

    чаппай 1 час назад

    Повторюсь, если единоросс что-то пообещал, значит всё буде наоборот. (Губер Азаров пообещал сохранить прошлогодний состав КС). И так на всех уровнях, от зачуханного чиновника до плешивого. Они не могут не врать.

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