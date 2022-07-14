«Сочи» договорился о трансфере 18-летнего Коваленко из «Крыльев Советов»

Повторюсь, если единоросс что-то пообещал, значит всё буде наоборот. (Губер Азаров пообещал сохранить прошлогодний состав КС). И так на всех уровнях, от зачуханного чиновника до плешивого. Они не могут не врать.
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Сочи».
Ожидается, что сочинский клуб выкупит 18-летнего футболиста и оставит его в аренде в Самаре на один год.
- Коваленко – воспитанник «Чертаново».
- В «Крылья» он перешел в феврале 2022 года.
- За полсезона полузащитник провел 12 матчей.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.