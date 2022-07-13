«Ахмат» назвал задачу на сезон РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскрыл задачу на сезон.

«Ставим перед собой задачу набрать больше очков, чем в прошлом сезоне. Идем поступательно. Прежде всего отталкиваемся от качества игры», – сказал Талалаев.