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«Ахмат» назвал задачу на сезон РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскрыл задачу на сезон.

«Ставим перед собой задачу набрать больше очков, чем в прошлом сезоне. Идем поступательно. Прежде всего отталкиваемся от качества игры», – сказал Талалаев.

  • В минувшем сезоне РПЛ «Ахмат» набрал 42 очка и финишировал 7-м.
  • В 1-м туре «Ахмат» 16 июля примет «Спартак».
  • У «Ахмата» 11-й состав в лиге по общей стоимости (20,05 миллиона евро).

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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