Агаларов завтра прибудет в Грозный для подписания контракта с «Ахматом» (Иван Карпов)

Спустился с небес на грешную землю.
Вопрос с будущим нападающего «Уфы» Гамида Агаларова решен. Он пополнит «Ахмат» из РПЛ.
Завтра, 14 июля, игрок прилетит в Грозный, пройдет медобследование и подпишет контракт на три года.
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Вопрос с будущим нападающего «Уфы» Гамида Агаларова решен. Он пополнит «Ахмат» из РПЛ.
Завтра, 14 июля, игрок прилетит в Грозный, пройдет медобследование и подпишет контракт на три года.
Спустился с небес на грешную землю.