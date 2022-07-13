Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
3 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона

Агаларов завтра прибудет в Грозный для подписания контракта с «Ахматом» (Иван Карпов)

Вопрос с будущим нападающего «Уфы» Гамида Агаларова решен. Он пополнит «Ахмат» из РПЛ.

Завтра, 14 июля, игрок прилетит в Грозный, пройдет медобследование и подпишет контракт на три года.

  • «Ахмат» заплатит за Агаларова 3 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне форвард «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Новости по теме
«Маритиму»: «Мы много наблюдали за Агаларовым. Он мог бы быть интересен нам и нашей лиге»
Агаларов готов уехать в Европу на меньшие деньги, чем в «Уфе» 2
Газизов подтвердил предложение «Маритиму» по Агаларову и рассказал об интересе из двух стран
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:24
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +22950

    DOCTOR PENALTY 40 минут назад

    Спустился с небес на грешную землю.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1832

    Bozigit 59 минут назад

    Не знаю как получится. По стилю игры Ахмат не совсем подходит. Но рядом с домом)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1281

    Toomans 1 час назад

    В Маритиму побоялся. А это - прямой путь в сильный европейский клуб. Но там не будут платить таких денег, как в РПЛ. Посмотрим, как лучший бомбардир проявит себя в этом сезоне. И поймем, действительно ли он лучший.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +89

    Теркчанин 1 час назад

    Ну наконец то,поезд тронулся

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11