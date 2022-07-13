Стерлинг отказал «Тоттенхэму» и «Арсеналу», так как не считает их элитными клубами (The Athletic)

У новичка «Челси» Рахима Стерлинга были предложения и от других лондонских клубов: «Тоттенхэма» и «Арсенала». Нападающий отказал.

Дело в том, что Стерлинг не считает «Арсенал» и «Тоттенхэм» элитными европейскими клубами, а он был готов переходить только в такой.