Стерлинг отказал «Тоттенхэму» и «Арсеналу», так как не считает их элитными клубами (The Athletic)

Родной Челси станет середняком, как и Арсенал т.к. управленцы там на уровне плинтуса, все ушли с Ромой
У новичка «Челси» Рахима Стерлинга были предложения и от других лондонских клубов: «Тоттенхэма» и «Арсенала». Нападающий отказал.
Дело в том, что Стерлинг не считает «Арсенал» и «Тоттенхэм» элитными европейскими клубами, а он был готов переходить только в такой.
- Стерлинг уже присоединился к «Челси» в США.
- Он играл за «Ман Сити» с 2015 года.
- В прошлом сезоне Рахим забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 47 матчах.