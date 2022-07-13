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Стерлинг отказал «Тоттенхэму» и «Арсеналу», так как не считает их элитными клубами (The Athletic)

У новичка «Челси» Рахима Стерлинга были предложения и от других лондонских клубов: «Тоттенхэма» и «Арсенала». Нападающий отказал.

Дело в том, что Стерлинг не считает «Арсенал» и «Тоттенхэм» элитными европейскими клубами, а он был готов переходить только в такой.

  • Стерлинг уже присоединился к «Челси» в США.
  • Он играл за «Ман Сити» с 2015 года.
  • В прошлом сезоне Рахим забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 47 матчах.

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Источник: The Athletic

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Комментарии2
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    Рейтинг: +13726

    Skull_Boy 2 часа назад

    Родной Челси станет середняком, как и Арсенал т.к. управленцы там на уровне плинтуса, все ушли с Ромой

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    Рейтинг: +1570

    Psih86 > Skull_Boy 17 минут назад

    А если нет? Ждём извинений...

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