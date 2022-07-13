«Я многого добился, но еще многое предстоит сделать». Стерлинг – о трансфере в «Челси»

Новичок «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал переход из «Манчестер Сити».
«Прежде всего, мне приятно быть здесь. Очевидно, я многого добился в своей карьере, но мне еще многое предстоит сделать, и я действительно с нетерпением жду возможности сделать это в футболке «Челси» под руководством Томаса Тухеля», – сказал Стерлинг.
- Стерлинг уже присоединился к «Челси» в США.
- Он играл за «Ман Сити» с 2015 года.
- В прошлом сезоне Рахим забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 47 матчах.
Источник: официальный сайт «Челси»