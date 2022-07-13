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Азмун: «Пусть Дзюба идет играть в Первую лигу! Он старый, так что в самый раз»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун дал совет бывшему партнеру по «Зениту» Артему Дзюбе.

– Сейчас Дзюба без клуба. Он ушел из «Зенита».

– Почему он не пойдет в «Рубин»?

– Возможно, хочет играть в Европе?

– Иди в Первую лигу и играй там! Какие проблемы?

– Думаешь, это подходящая лига для него?

– Теперь он уже старый, так что в самый раз.

  • 33-летний Дзюба сейчас тренируется с бывшим клубом Азмуна «Рубином».
  • Игрок провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии9
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    Рейтинг: +4792

    Красногорск_Фан 4 минуты назад

    Если кто забыл то спонсор Байера и их крупнейшее предприятие медицинский концерн производящий вазелин. Не удивительно что азмунка в раю и расчирикался

    0
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    Рейтинг: +13131

    playsh 12 минут назад

    Сердар забыл добавить,что Дзюбло теперь не просто старый,а старый колхозник.

    0
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    Рейтинг: +3960

    Беспонтий 26 минут назад

    однако шутки затянулись

    ну хоть так
    бальзам на трепетные розовые души
    им так досталось за сегодня

    2
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    Рейтинг: +905

    Юрэс 27 минут назад

    Месть за ВИДЕО В РАЗДЕВАЛКЕ!!! ХА ХА ХА

    3
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    Рейтинг: +399

    lipatov32 27 минут назад

    Голубок ты туда же мылься! От тебя один хрен понту в Бундеслиге нет!!!!

    3
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    Рейтинг: +60

    dragon922 38 минут назад

    ахахаха

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +661

    111Hunter111 44 минуты назад

    Как пердолить в раздевалке не старый был.

    5
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    Рейтинг: +424

    кaстрюлька 44 минуты назад

    Ага, хвоста верблюдам крутить. Шарит бедуин

    3
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    Рейтинг: +8636

    R_a_i_n 55 минут назад

    Обиды у Азмунки...

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