Азмун: «Пусть Дзюба идет играть в Первую лигу! Он старый, так что в самый раз»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун дал совет бывшему партнеру по «Зениту» Артему Дзюбе.

– Сейчас Дзюба без клуба. Он ушел из «Зенита».

– Почему он не пойдет в «Рубин»?

– Возможно, хочет играть в Европе?

– Иди в Первую лигу и играй там! Какие проблемы?

– Думаешь, это подходящая лига для него?

– Теперь он уже старый, так что в самый раз.