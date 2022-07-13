Азмун: «Пусть Дзюба идет играть в Первую лигу! Он старый, так что в самый раз»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун дал совет бывшему партнеру по «Зениту» Артему Дзюбе.
– Сейчас Дзюба без клуба. Он ушел из «Зенита».
– Почему он не пойдет в «Рубин»?
– Возможно, хочет играть в Европе?
– Иди в Первую лигу и играй там! Какие проблемы?
– Думаешь, это подходящая лига для него?
– Теперь он уже старый, так что в самый раз.
- 33-летний Дзюба сейчас тренируется с бывшим клубом Азмуна «Рубином».
- Игрок провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
Источник: Sport24