Стерлинг объявил об уходе из «Ман Сити». Он переходит в «Челси»

Нападающий Рахим Стерлинг объявил об уходе из «Манчестер Сити».

«Семь сезонов. 11 трофеев. Целая жизнь воспоминаний. Я приехал в Манчестер в 20 лет. Сегодня я ухожу мужчиной», – написал Стерлинг в твиттере.

Англичанин перейдет в «Челси». Стоимость сделки – 45 миллионов фунтов стерлингов + 10 миллионов в виде бонусов.