Стерлинг объявил об уходе из «Ман Сити». Он переходит в «Челси»

Нападающий Рахим Стерлинг объявил об уходе из «Манчестер Сити».
«Семь сезонов. 11 трофеев. Целая жизнь воспоминаний. Я приехал в Манчестер в 20 лет. Сегодня я ухожу мужчиной», – написал Стерлинг в твиттере.
Англичанин перейдет в «Челси». Стоимость сделки – 45 миллионов фунтов стерлингов + 10 миллионов в виде бонусов.
- Стерлинг заключит с «Челси» контракт по схеме «5+1».
- Он играл за «Ман Сити» с 2015 года.
- В прошлом сезоне Рахим забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 47 матчах.
Источник: твиттер Рахима Стерлинга