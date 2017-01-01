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Семин разозлился на журналиста, отказавшись отвечать на вопрос о чемпионстве «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался отвечать на вопрос о шансах «Спартака» на победу в новом сезоне РПЛ.

«Станет ли «Спартак» чемпионом в следующем сезоне? Мне неинтересно комментировать такие мелочи. Я ничего говорить не буду!» — сказал Семин.

  • «Спартак» в прошлом сезоне занял 10-е место в РПЛ.
  • В первом официальном матче нового сезона «Спартак» уступил «Зениту» в Суперкубке – 0:4.
  • Сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +754

    sined1951 42 минуты назад

    Глупее вопроса не придумаешь. Спартак и в 5-ку не попадет. Журналист идиот.

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    Рейтинг: +16268

    ilichkadr > sined1951 32 минуты назад

    Этому журналисту 18 лет. Дедушка Юра, а почему в футболе мяч круглый? и т.д. и т.п.

    0
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    Рейтинг: +446

    шахта Заполярная 1 час назад

    Он теперь бомжам оды поет, нашли кого спрашивать.

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    Рейтинг: +16268

    ilichkadr > шахта Заполярная 27 минут назад

    Надо было у Заремы Леонидовны спросить. У неё ответ, как у пионера, всегда готов! Пока РФСом рулит Газпром, Спартаку не видать чемпионства как своих ушей!

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