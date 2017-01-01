Семин разозлился на журналиста, отказавшись отвечать на вопрос о чемпионстве «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался отвечать на вопрос о шансах «Спартака» на победу в новом сезоне РПЛ.

«Станет ли «Спартак» чемпионом в следующем сезоне? Мне неинтересно комментировать такие мелочи. Я ничего говорить не буду!» — сказал Семин.