Семин разозлился на журналиста, отказавшись отвечать на вопрос о чемпионстве «Спартака»

Глупее вопроса не придумаешь. Спартак и в 5-ку не попадет. Журналист идиот.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался отвечать на вопрос о шансах «Спартака» на победу в новом сезоне РПЛ.
«Станет ли «Спартак» чемпионом в следующем сезоне? Мне неинтересно комментировать такие мелочи. Я ничего говорить не буду!» — сказал Семин.
- «Спартак» в прошлом сезоне занял 10-е место в РПЛ.
- В первом официальном матче нового сезона «Спартак» уступил «Зениту» в Суперкубке – 0:4.
- Сезон РПЛ стартует 15 июля.