«Манчестер Сити» включился в борьбу за де Лигта

офигеть сити конечно мешок, за де лигта 90 лямов?
пусть милитао из реала заберут за сотку тогда
«Манчестер Сити» вошел в число претендентов на центрального защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта.
Английский клуб готов предложить за 22-летнего футболиста почти 90 миллионов евро.
Также голландцем интересуются «Бавария» и «Челси».
- Де Лигт выступает за «Ювентус» с 2019 года.
- В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 42 матчах.
- Его контракт с итальянским клубом действует до июня 2024-го.