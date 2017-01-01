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«Манчестер Сити» включился в борьбу за де Лигта

«Манчестер Сити» вошел в число претендентов на центрального защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта.

Английский клуб готов предложить за 22-летнего футболиста почти 90 миллионов евро.

Также голландцем интересуются «Бавария» и «Челси».

  • Де Лигт выступает за «Ювентус» с 2019 года.
  • В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 42 матчах.
  • Его контракт с итальянским клубом действует до июня 2024-го.

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Источник: Manchester Evening News

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11919

    DeStar 6 минут назад

    офигеть сити конечно мешок, за де лигта 90 лямов?
    пусть милитао из реала заберут за сотку тогда

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