Ди Мария объяснил, почему перешел в «Ювентус»

Новичок «Ювентуса» Анхель Ди Мария объяснил, почему решил перейти в туринский клуб.

«Я приехал сюда, потому что «Ювентус» – главный клуб Италии, который может выигрывать титулы.

Я тот самый Ди Мария, который хочет побеждать любой ценой, ненавидит проигрывать и хочет быть чемпионом. Думаю, «Ювентус» выбрал меня из-за этого», – сказал Ди Мария.