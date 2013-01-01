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Ди Мария объяснил, почему перешел в «Ювентус»

Новичок «Ювентуса» Анхель Ди Мария объяснил, почему решил перейти в туринский клуб.

«Я приехал сюда, потому что «Ювентус» – главный клуб Италии, который может выигрывать титулы.

Я тот самый Ди Мария, который хочет побеждать любой ценой, ненавидит проигрывать и хочет быть чемпионом. Думаю, «Ювентус» выбрал меня из-за этого», – сказал Ди Мария.

  • 34-летний Ди Мария ранее не играл в Италии.
  • В «ПСЖ» он провел последние 7 сезонов.
  • Хавбек забил 93 гола и сделал 119 ассистов в 295 матчах.

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Источник: твиттер «Ювентуса»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +11919

    DeStar 4 минуты назад

    ну для ди мария норм вариант
    поиграл и в реале и в апл и во франции, в италии еще есть время поиграть, при этом тут даже ювентусу больше повезло
    им не хватает вингеров.

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    Рейтинг: +39

    боря крымский 52 минуты назад

    главный клуп италии))))))))))

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