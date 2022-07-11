Ди Мария объяснил, почему перешел в «Ювентус»

Новичок «Ювентуса» Анхель Ди Мария объяснил, почему решил перейти в туринский клуб.
«Я приехал сюда, потому что «Ювентус» – главный клуб Италии, который может выигрывать титулы.
Я тот самый Ди Мария, который хочет побеждать любой ценой, ненавидит проигрывать и хочет быть чемпионом. Думаю, «Ювентус» выбрал меня из-за этого», – сказал Ди Мария.
- 34-летний Ди Мария ранее не играл в Италии.
- В «ПСЖ» он провел последние 7 сезонов.
- Хавбек забил 93 гола и сделал 119 ассистов в 295 матчах.
Источник: твиттер «Ювентуса»