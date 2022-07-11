Никифоров: «Пусть Бакаев спросит Дзюбу, как стать своим в Питере»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров высказался о переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит».
— Как думаешь, что ждет в «Зените» Бакаева, который так и не сумел стать одним из лидеров «Спартака»?
— В этом вопросе все зависит от него самого. Да, в «Спартаке» у Зелимхана не получилось выйти на лидирующие позиции. Но ведь на то были свои причины. Поверь, заиграть в команде, где каждый сезон появляются новые тренеры, меняются партнеры и которую постоянно сотрясают проблемы, очень сложно.
В «Зените» всего этого нет. Семак уже дал понять, что доверяет Бакаеву — у него качественные партнеры, которые его приняли. В такой обстановке грех не заиграть.
— А примет ли Бакаева «вираж»?
— Пусть он спросит Дзюбу о том, как стать в Питере своим. Сумеет понять — станет.
- Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» как свободный агент.
- Ему понадобился 1 официальный матч, чтобы взять 1-й трофей с «Зенитом».
- Бакаев – спартаковский воспитанник.