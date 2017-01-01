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Никифоров: «Пусть Бакаев спросит Дзюбу, как стать своим в Питере»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров высказался о переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит».

— Как думаешь, что ждет в «Зените» Бакаева, который так и не сумел стать одним из лидеров «Спартака»?

— В этом вопросе все зависит от него самого. Да, в «Спартаке» у Зелимхана не получилось выйти на лидирующие позиции. Но ведь на то были свои причины. Поверь, заиграть в команде, где каждый сезон появляются новые тренеры, меняются партнеры и которую постоянно сотрясают проблемы, очень сложно.

В «Зените» всего этого нет. Семак уже дал понять, что доверяет Бакаеву — у него качественные партнеры, которые его приняли. В такой обстановке грех не заиграть.

— А примет ли Бакаева «вираж»?

— Пусть он спросит Дзюбу о том, как стать в Питере своим. Сумеет понять — станет.

  • Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» как свободный агент.
  • Ему понадобился 1 официальный матч, чтобы взять 1-й трофей с «Зенитом».
  • Бакаев – спартаковский воспитанник.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2110

    spam2009 22 минуты назад

    передернуть на камеру и все норм

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    Рейтинг: +16332

    Cleaner 1 час назад

    Как стать своим в Питере? А просто забивать столько же, сколько забивал Дзюба и станешь своим. Хорошо и полезно для команды играть. Ничего другого придумывать не нужно.

    1
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    Рейтинг: +8562

    R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

    Здравая мысль. Не зря член деревянный у Зюбы купил.

    0
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