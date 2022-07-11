Никифоров: «Пусть Бакаев спросит Дзюбу, как стать своим в Питере»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров высказался о переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит».

— Как думаешь, что ждет в «Зените» Бакаева, который так и не сумел стать одним из лидеров «Спартака»?

— В этом вопросе все зависит от него самого. Да, в «Спартаке» у Зелимхана не получилось выйти на лидирующие позиции. Но ведь на то были свои причины. Поверь, заиграть в команде, где каждый сезон появляются новые тренеры, меняются партнеры и которую постоянно сотрясают проблемы, очень сложно.

В «Зените» всего этого нет. Семак уже дал понять, что доверяет Бакаеву — у него качественные партнеры, которые его приняли. В такой обстановке грех не заиграть.

— А примет ли Бакаева «вираж»?

— Пусть он спросит Дзюбу о том, как стать в Питере своим. Сумеет понять — станет.