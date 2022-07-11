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  • Никифоров: «Пусть Бакаев спросит Дзюбу, как стать своим в Питере»

Никифоров: «Пусть Бакаев спросит Дзюбу, как стать своим в Питере»

11 июля 2022, 17:39
7

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров высказался о переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит».

— Как думаешь, что ждет в «Зените» Бакаева, который так и не сумел стать одним из лидеров «Спартака»?

— В этом вопросе все зависит от него самого. Да, в «Спартаке» у Зелимхана не получилось выйти на лидирующие позиции. Но ведь на то были свои причины. Поверь, заиграть в команде, где каждый сезон появляются новые тренеры, меняются партнеры и которую постоянно сотрясают проблемы, очень сложно.

В «Зените» всего этого нет. Семак уже дал понять, что доверяет Бакаеву — у него качественные партнеры, которые его приняли. В такой обстановке грех не заиграть.

— А примет ли Бакаева «вираж»?

— Пусть он спросит Дзюбу о том, как стать в Питере своим. Сумеет понять — станет.

  • Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» как свободный агент.
  • Ему понадобился 1 официальный матч, чтобы взять 1-й трофей с «Зенитом».
  • Бакаев – спартаковский воспитанник.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Бакаев Зелимхан
Комментарии (7)
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spam2009
1657558557
передернуть на камеру и все норм
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Иван Петров 1986
1657560589
Ручонки тренировать нужно - у бомжей это очень приветствуется.
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САДЫЧОК
1657574058
Он стал своим , только у своих ! Причём , они , уже забыли про него ! Дзюба- бревно и всегда им был !
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subbotaspartak
1657632728
Не дай бох ответит правду...
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