«Зенит» приостановил переговоры с «Сочи» по Кравцову

Андрей Талаев, агент полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова, сообщил о паузе в переговорах с «Сочи» по поводу трансфера игрока.
«На данный момент переговоры приостановлены, в том числе и по инициативе «Зенита».
Кирилл хочет играть в футбол. Если останется в «Зените», то будет пытаться делать это там.
Помимо «Сочи» есть и другие варианты, но, как я понимаю, петербургский клуб их не рассматривает. Пока что переговоры на паузе», – сказал агент.
- Кравцов с февраля выступал на правах аренды за «Нижний Новгород».
- Он провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость хавбека – 800 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»