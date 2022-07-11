«Зенит» приостановил переговоры с «Сочи» по Кравцову

Андрей Талаев, агент полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова, сообщил о паузе в переговорах с «Сочи» по поводу трансфера игрока.

«На данный момент переговоры приостановлены, в том числе и по инициативе «Зенита».

Кирилл хочет играть в футбол. Если останется в «Зените», то будет пытаться делать это там.

Помимо «Сочи» есть и другие варианты, но, как я понимаю, петербургский клуб их не рассматривает. Пока что переговоры на паузе», – сказал агент.