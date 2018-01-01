Товарищеский матч. «Локомотив» упустил победу над «Динамо», выигрывая 3:0

Ушел при счете 3:2. К счастью. Откуда набрали 111 минут это какая то загадка. В актив занес бы игру Худякова , отдельные моменты Фассона. В полный пассив Керка. Изидор то жадничал то косячил. Но на гол наиграл. Ладно. Товарняк - договорняк. Экзаменовать будет крепкий нижний уже через неделю. Локо вперед!
В Москве состоялся товарищеский матч между «Локомотивом» и «Динамо».
«Локо» к 63-й минуте вел со счетом 3:0, однако не смог удержать преимущество – в итоге ничья 3:3.
Эта игра стала прощальной для защитника Бориса Ротенберга, который вышел на поле впервые с 2018 года.
Товарищеский матч
Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 3:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Фассон, 17; 2:0 – Миранчук, 57; 3:0 – Изидор, 63; 3:1 – Грулев, 69; 3:2 – Смолов, 77; 3:3 – Тюкавин, 111.