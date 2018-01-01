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Товарищеский матч. «Локомотив» упустил победу над «Динамо», выигрывая 3:0

В Москве состоялся товарищеский матч между «Локомотивом» и «Динамо».

«Локо» к 63-й минуте вел со счетом 3:0, однако не смог удержать преимущество – в итоге ничья 3:3.

Эта игра стала прощальной для защитника Бориса Ротенберга, который вышел на поле впервые с 2018 года.

Товарищеский матч

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 3:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Фассон, 17; 2:0 – Миранчук, 57; 3:0 – Изидор, 63; 3:1 – Грулев, 69; 3:2 – Смолов, 77; 3:3 – Тюкавин, 111.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +4769

    Красногорск_Фан 27 минут назад

    Ушел при счете 3:2. К счастью. Откуда набрали 111 минут это какая то загадка. В актив занес бы игру Худякова , отдельные моменты Фассона. В полный пассив Керка. Изидор то жадничал то косячил. Но на гол наиграл. Ладно. Товарняк - договорняк. Экзаменовать будет крепкий нижний уже через неделю. Локо вперед!

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    Рейтинг: +4376

    PAREVG. > Красногорск_Фан 10 минут назад

    Этот матч в очередной раз доказывает, что Керк полный трансферный провал Локомотива, при нынешнем руководстве.
    А судя по отзывам на других сайтах Фассон - неплох, и вполне сможет заменить недоделанного Мампасси, на совести которого третий гол.

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    Рейтинг: +4769

    Красногорск_Фан > PAREVG. 4 минуты назад

    С выводами согласен. Керка ставят в основу с колоссальным упорством . за что )) а пампаси второй одемвингие. Он уже в раю. Тепло и мухи не кусают. Добавлю. За всю игру не видел тренера локомотива на бровке. Мифический персонаж.

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