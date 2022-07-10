«Может появиться еще один игрок». Медведев – о трансферах «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб может подписать еще одного футболиста в летнее трансферное окно.

«Что касается новых трансферов, то, думаю, может появиться еще один игрок. Но не могу сказать, кто и на какую позицию.

Может быть, мы из сборной БРИКС (организация из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) будем брать», – сказал Медведев.