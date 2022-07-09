«Может появиться еще один игрок». Медведев – о трансферах «Зенита»

с учётом аргентины и ирана, которые скоро вступят в брикс - организация станет называться барсики)
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб может подписать еще одного футболиста в летнее трансферное окно.
«Что касается новых трансферов, то, думаю, может появиться еще один игрок. Но не могу сказать, кто и на какую позицию.
Может быть, мы из сборной БРИКС (организация из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) будем брать», – сказал Медведев.
- «Зенит» этим летом подписал пять игроков. В клуб перешли: Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра, Мантуан, Иван и Родригао.