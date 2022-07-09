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«Может появиться еще один игрок». Медведев – о трансферах «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб может подписать еще одного футболиста в летнее трансферное окно.

«Что касается новых трансферов, то, думаю, может появиться еще один игрок. Но не могу сказать, кто и на какую позицию.

Может быть, мы из сборной БРИКС (организация из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) будем брать», – сказал Медведев.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1446

    fakeid 1 час назад

    с учётом аргентины и ирана, которые скоро вступят в брикс - организация станет называться барсики)

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