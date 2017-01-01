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«Спартак» установил антирекорд Суперкубка России

«Спартак» суммарно пропустил в Суперкубке России 15 голов. Это антирекорд.

Всего москвичи участвовали в розыгрыше трофея пять раз.

  • Накануне «Спартак» проиграл на «Газпром Арене» «Зениту» (0:4).
  • «Спартак» брал Суперкубок в 2017 году.
  • У «Зенита» 7 Суперкубков – это рекорд.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 16:28
Комментарии6
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    Рейтинг: +11195

    Алексей З 1 час назад

    Всё это "ботва" . Самый главный рекорд вчера увидела вся страна и ваш "человек из Космоса" Миллер.
    На трибунах у злейшего врага и непобедимого чемпиона , болельщиков Спартака было не меньше.
    Объясните людям , как так вы всё купили , всё выигрываете , а народ по стране за Спартак !!!! Господин Миллер обосрался играть в любом другом городе , так как разница была бы ещё больше.
    Вот главный рекорд матча.
    А на поле сыграла разница капиталовложения. С Газпромом только Сауды или Катар может тягаться.

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    Рейтинг: +8547

    R_a_i_n > Алексей З 44 минуты назад

    Вот согласен в плане болел. На любом другом стадионе трибуны были-бы красно-белые. Ну может только в Сочи админ ресурс повлиял бы.

    3
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    Рейтинг: +65664

    portero > Алексей З 2 минуты назад

    мозга у тебя не хватает! в Москве народ богаче и для них приехать в Питер и купить билет за 10 000 нет проблем, центральные сектора как понимают были за двадцатку и все красные!!! ( а про остальные города я совсем молчу)
    вот и вся разница но московским это не понять! жируют твари и во.ны нет в москве и питере.

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    Рейтинг: +70

    Лицом_на_клаве 1 час назад

    Зенит и титулы такая же реальность, как Спартак с антирекордамм и поражениями.

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    Рейтинг: +11195

    Алексей З > Лицом_на_клаве 1 час назад

    С тобой не поспоришь, только не Зенит , а Газпром.
    Все знают Федун хозяин Спартака, содержит клуб.
    Ответь кто содержит Зенит, покупает игроков и платит им зп ? Может город и мэрия ? Может частный капитал в лице Миллера , Боярского , Грызлова и Розенбаума ? Нет
    Ваш клуб содержит государственная компания " Газпром", в простонародии "народное достояние", а по факту питерский кошелёк. Поэтому и разница в результатах.

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    Рейтинг: +25726

    slavutiq70 > Алексей З 47 минут назад

    Вот , здесь ты прав ,,,

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