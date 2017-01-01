«Спартак» установил антирекорд Суперкубка России

Всё это "ботва" . Самый главный рекорд вчера увидела вся страна и ваш "человек из Космоса" Миллер.
На трибунах у злейшего врага и непобедимого чемпиона , болельщиков Спартака было не меньше.
Объясните людям , как так вы всё купили , всё выигрываете , а народ по стране за Спартак !!!! Господин Миллер обосрался играть в любом другом городе , так как разница была бы ещё больше.
Вот главный рекорд матча.
А на поле сыграла разница капиталовложения. С Газпромом только Сауды или Катар может тягаться.
«Спартак» суммарно пропустил в Суперкубке России 15 голов. Это антирекорд.
Всего москвичи участвовали в розыгрыше трофея пять раз.
- Накануне «Спартак» проиграл на «Газпром Арене» «Зениту» (0:4).
- «Спартак» брал Суперкубок в 2017 году.
- У «Зенита» 7 Суперкубков – это рекорд.