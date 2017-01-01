Миллер: «Зенит» очень-очень убедительно победил «Спартак». Вкатили новый рекорд»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал победу «Зенита» в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

«Просто класс! Очень-очень убедительно! Конечно, приятно, что вкатили новый рекорд. 4:0 — это самый крупный счет в истории игр за Суперкубок страны.

А очередной Суперкубок занял достойное место в череде трофеев «Зенита». Это 21-й трофей «Зенита» в 21-м веке. Молодцы! Так держать! «Зенит» — чемпион!» – сказал Миллер.