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Миллер: «Зенит» очень-очень убедительно победил «Спартак». Вкатили новый рекорд»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал победу «Зенита» в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

«Просто класс! Очень-очень убедительно! Конечно, приятно, что вкатили новый рекорд. 4:0 — это самый крупный счет в истории игр за Суперкубок страны.

А очередной Суперкубок занял достойное место в череде трофеев «Зенита». Это 21-й трофей «Зенита» в 21-м веке. Молодцы! Так держать! «Зенит» — чемпион!» – сказал Миллер.

  • «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в истории Суперкубка России.
  • Турнир из одного матча проводится с 2003 года.
  • «Зенит» взял этот трофей 7-й раз.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Сегодня, 14:17
Комментарии7
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    Рейтинг: +767

    Suvorov51 10 минут назад

    Эх Мюллер, вкатывают вам гейропе, вот там вкатывают, обыграл разваленный Спартак, а вони как будто, К.Е.Ч. выиграл конечно помойка шемьпиньон, ведь все скупили, что еще осталось заплатить, чтобы Великую команду Спартак отправить в первую лигу, но и это вам не поможет вы всегда будете бомжатской помойкой

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    Рейтинг: +23600

    JTherry 36 минут назад

    Мюллер, лучше научись организации матча у Лужников - после игры менты закрыли станцию метро и заставили болел топать до Крестовского острова почти 1,5 км во время дождя...(( во время Евро такого безобразия не было, в 2021 еще уважали гейропейцев...

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    Рейтинг: +19888

    Аvenger > JTherry 29 минут назад

    Проснись! Дождь был до матча. И топали от метро до стадиона от метро.

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    Рейтинг: +23600

    JTherry > Аvenger 10 минут назад

    спасибо, за поправку, ошибочка вышла, забыл исправить, конечно, до игры... но все-равно говно-организация, Беглову и Мюллеру - двойка...

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    Рейтинг: +10793

    alex1951 1 час назад

    Алексис,тезка.....
    А по большому счету вы воры ,ну не в прямом смысле ,а иносказательном....
    При тебе ,Зенит перемацал лучших игроков Спартака ,ибо много лет назад не было ни результата,ничего.....голодранцы....и щас эта фигня продолжается....
    Понятно.....Газпром газует на полную катушку,Федунчику с вами не справиться....
    А вот только не понять,а что за радость в России в одну харю радоваться,причем вечно ,ежегодно......Это развивает футбол в стране? На все готовенькое.....

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    Рейтинг: +19888

    Аvenger > alex1951 22 минуты назад

    Lugupeetud Pensionär. Istu Eestis ja ära haise väravalööja veebisaidil. Ферштейн?

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    Рейтинг: +7206

    BarStep 1 час назад

    Хороший у нас болельщик, добрый))
    Пока...

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