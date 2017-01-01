Миллер: «Зенит» очень-очень убедительно победил «Спартак». Вкатили новый рекорд»

Эх Мюллер, вкатывают вам гейропе, вот там вкатывают, обыграл разваленный Спартак, а вони как будто, К.Е.Ч. выиграл конечно помойка шемьпиньон, ведь все скупили, что еще осталось заплатить, чтобы Великую команду Спартак отправить в первую лигу, но и это вам не поможет вы всегда будете бомжатской помойкой
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал победу «Зенита» в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).
«Просто класс! Очень-очень убедительно! Конечно, приятно, что вкатили новый рекорд. 4:0 — это самый крупный счет в истории игр за Суперкубок страны.
А очередной Суперкубок занял достойное место в череде трофеев «Зенита». Это 21-й трофей «Зенита» в 21-м веке. Молодцы! Так держать! «Зенит» — чемпион!» – сказал Миллер.