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Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

Мостовой: «Будем орать, чтобы за победу над «Спартаком» дали побольше премиальные»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после матча за Суперкубок России против «Спартака» (4:0) ответил на вопрос о премиальных.

«Премиальные? Перед игрой сказали, что хорошие. Сейчас будем орать, чтобы побольше было», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в истории Суперкубка России.
  • Турнир из одного матча проводится с 2003 года.
  • «Зенит» взял этот трофей 7-й раз.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +764

    Suvorov51 9 минут назад

    А как же над ЦСКА или Динамо, Локомотив.а тперь и Торпедо, да и Химки это же тоже москвичи или цель ПРОМКВАСА, приблизится к Великому Спартаку, ну там и до ЦСКА вам тянутся надо, а уж потом до народной команды, но вы ЧМО. а потому ни когда не станите такой Великой командой, как Спартак

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