А как же над ЦСКА или Динамо, Локомотив.а тперь и Торпедо, да и Химки это же тоже москвичи или цель ПРОМКВАСА, приблизится к Великому Спартаку, ну там и до ЦСКА вам тянутся надо, а уж потом до народной команды, но вы ЧМО. а потому ни когда не станите такой Великой командой, как Спартак
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после матча за Суперкубок России против «Спартака» (4:0) ответил на вопрос о премиальных.
«Премиальные? Перед игрой сказали, что хорошие. Сейчас будем орать, чтобы побольше было», – сказал Мостовой.