Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после матча за Суперкубок России против «Спартака» (4:0) ответил на вопрос о премиальных.

«Премиальные? Перед игрой сказали, что хорошие. Сейчас будем орать, чтобы побольше было», – сказал Мостовой.