У «Зенита» не было сомнений в победе над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0). Об этом сообщил полузащитник петербуржцев Андрей Мостовой.

«Мы даже перед игрой были максимально уверены, что выиграем, даже обсуждали, что крупно. Вот такая уверенность была.

Мы всю предсезонку провели победную, сейчас уверенно победили. Сигнал хороший, что мы в форме, все готовы. Новые игроки пришли тоже ко двору, хорошо всe», – сказал Мостовой.