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Андрей Мостовой: «Зенит» был максимально уверен, что обыграет «Спартак» в Суперкубке»

У «Зенита» не было сомнений в победе над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0). Об этом сообщил полузащитник петербуржцев Андрей Мостовой.

«Мы даже перед игрой были максимально уверены, что выиграем, даже обсуждали, что крупно. Вот такая уверенность была.

Мы всю предсезонку провели победную, сейчас уверенно победили. Сигнал хороший, что мы в форме, все готовы. Новые игроки пришли тоже ко двору, хорошо всe», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в истории Суперкубка России.
  • Турнир из одного матча проводится с 2003 года.
  • «Зенит» взял этот трофей 7-й раз.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +25116

    vladimir-7 3 минуты назад

    Запомним эти слова Мостового о готовности Зенита к ЧР. Что-то ваша уверенность
    в начале матча выглядела автобусом, а не выигрышем с крупным счетом.

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    Рейтинг: +16514

    paracetamol 11 минут назад

    Не только Зенит, вся страна за исключением мелкого отряда поросят!

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    Рейтинг: +11157

    Алексей З 29 минут назад

    Уверенный парень !!!
    Красавец .
    Тренер в тебя тоже верил , поэтому и выпустил на 77 минуте.
    Ну хотя бы пусть говорят ,кто вклад сделал.
    Ерохина ещё спросите.

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