Все билеты на Суперкубок проданы. РФС направит доходы на гуманитарные цели

РФС объявил о завершении продажи билетов на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

На игре, которая пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», ожидается аншлаг.

Доходы от проведения встречи будут направлены на гуманитарные цели, в том числе – в помощь детям-беженцам и в поддержку фонда Константина Хабенского.

Болельщики на стадионе увидят масштабную шоу-программу, в том числе – торжественную церемонию открытия с живым исполнением национального гимна России и концерт перед церемонией награждения.

Все приглашенные музыканты по соглашению с РФС выступят бесплатно.