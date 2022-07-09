Все билеты на Суперкубок проданы. РФС направит доходы на гуманитарные цели

РФС объявил о завершении продажи билетов на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
На игре, которая пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», ожидается аншлаг.
Доходы от проведения встречи будут направлены на гуманитарные цели, в том числе – в помощь детям-беженцам и в поддержку фонда Константина Хабенского.
Болельщики на стадионе увидят масштабную шоу-программу, в том числе – торжественную церемонию открытия с живым исполнением национального гимна России и концерт перед церемонией награждения.
Все приглашенные музыканты по соглашению с РФС выступят бесплатно.
- Начало матча – в 19:00 мск.
- На нем будут присутствовать 57 тысяч фанатов.
Источник: сайт РФС