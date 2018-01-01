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Все билеты на Суперкубок проданы. РФС направит доходы на гуманитарные цели

РФС объявил о завершении продажи билетов на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

На игре, которая пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», ожидается аншлаг.

Доходы от проведения встречи будут направлены на гуманитарные цели, в том числе – в помощь детям-беженцам и в поддержку фонда Константина Хабенского.

Болельщики на стадионе увидят масштабную шоу-программу, в том числе – торжественную церемонию открытия с живым исполнением национального гимна России и концерт перед церемонией награждения.

Все приглашенные музыканты по соглашению с РФС выступят бесплатно.

  • Начало матча – в 19:00 мск.
  • На нем будут присутствовать 57 тысяч фанатов.

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Источник: сайт РФС

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Комментарии4
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    Рейтинг: +24480

    bset 2 часа назад

    На нужды бедным олигархам, пострадавшим от санкций

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    Рейтинг: +4865

    ySS 2 часа назад

    Вот бы увидеть, из каких-то миллионов доходов рфс перечислил такому-тот фонду столько-то, другому столько-то, третьему ит.д. Адресная помощь в размере была оказана таким-то...
    А декларации никому не нужны, кроме рфс

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    Рейтинг: +5736

    Давид59 3 часа назад

    Хорошее дело "гуманитарные цели". Ещё лучше было бы не создавать эти цели

    0
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    Рейтинг: +114

    Болотоход 3 часа назад

    Все билеты на Суперкубок проданы. РФС направит доходы на гуманитарные цели

    Газпромовская мафия хоть бы не смешила людей и такого ни кому ни говорила!
    Распил бабла уже прошел успешно!!

    1
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