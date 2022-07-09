Где смотреть «Зенит» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок России 9 июля

«Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России.
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- Игра состоится в субботу, 9 июля.
- Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Спартак
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 18:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Зенит – Спартак
- Победа «Зенита» – 1.53
- Ничья – 4.60
- Победа «Спартака» – 6.20
Источник: «Бомбардир»