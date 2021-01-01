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Переход Роналду в «Челси» маловероятен (Yahoo)

Форвард Криштиану Роналду, скорее всего, останется в «Манчестер Юнайтед» еще на один сезон.

У 37-летнего футболиста был вариант с переходом в «Челси», однако главный тренер лондонской команды Томас Тухель не проявляет особого интереса к этой сделке.

Ранее стало известно, что португалец пропустит сбор команды в Таиланде.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Контракт нападающего с клубом истекает следующим летом.

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Источник: Yahoo

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Сегодня, 10:15
Комментарии1
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    Рейтинг: +1330

    fakeid 1 час назад

    это лично марисса майер сказала?

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