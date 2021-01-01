Переход Роналду в «Челси» маловероятен (Yahoo)

Форвард Криштиану Роналду, скорее всего, останется в «Манчестер Юнайтед» еще на один сезон.

У 37-летнего футболиста был вариант с переходом в «Челси», однако главный тренер лондонской команды Томас Тухель не проявляет особого интереса к этой сделке.

Ранее стало известно, что португалец пропустит сбор команды в Таиланде.