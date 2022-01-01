«Повторения 7:1 точно не будет». Орлов – о Суперкубке России

«Этот «Спартак» уже другой. Они будут играть от обороны», – считает Орлов.
стесняюсь спросить: а тогда они играли в атаку, что ли? не, перед матчем, конечно, руй витория и его подопечные, конечно, наверняка визжали, что-то типа "соперник сложный, но мы приехали за победой, покажем им свою игру, хрю".
Комментатор Геннадий Орлов рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Думаю, «Зенит» победит. Игра будет хорошей. Повторения 7:1 точно не будет. Этот «Спартак» уже другой. Они будут играть от обороны», – считает Орлов.