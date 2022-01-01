Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

«Повторения 7:1 точно не будет». Орлов – о Суперкубке России

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Думаю, «Зенит» победит. Игра будет хорошей. Повторения 7:1 точно не будет. Этот «Спартак» уже другой. Они будут играть от обороны», – считает Орлов.

  • «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок сегодня.
  • Матч на «Газпром Арене» начнется в 19:00 мск.

Новости по теме
«Это подогрев, чтобы позлить». Ещенко – об угрозах «Спартака» бойкотировать Суперкубок 6
«Щука и окунь». Быстров сравнил «Зенит» и «Спартак» с рыбами 5
«Ради битвы со злом нужно оказаться в его логове». «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» 11
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:45
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +1330

    fakeid 1 час назад

    «Этот «Спартак» уже другой. Они будут играть от обороны», – считает Орлов.

    стесняюсь спросить: а тогда они играли в атаку, что ли? не, перед матчем, конечно, руй витория и его подопечные, конечно, наверняка визжали, что-то типа "соперник сложный, но мы приехали за победой, покажем им свою игру, хрю".

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16487

    paracetamol 1 час назад

    Может и будет, только зачем? 2-0 хватит!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11