«Повторения 7:1 точно не будет». Орлов – о Суперкубке России

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Думаю, «Зенит» победит. Игра будет хорошей. Повторения 7:1 точно не будет. Этот «Спартак» уже другой. Они будут играть от обороны», – считает Орлов.