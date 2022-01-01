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«Химки» подписали экс-спартаковца Гулиева

Полузащитник Аяз Гулиев продолжит карьеру в «Химках». Он пришел из «Арсенала» из Тулы.

«Самое главное, что клуб был заинтересован во мне – это очень важный момент. Встретились, обсудили детали – мне понравилось, как мы пообщались с руководителями «Химок», все прошло легко. Пришли к общему решению, и я без всяких задержек подписал контракт.

Знаю многих ребят в команде: мы хорошо знакомы по игре за «Спартак», поэтому мне было легче приходить в коллектив. С Резиуаном Мирзовым общаемся еще с «Ростова». Это хорошо для адаптации. На «Арене Химки» играл ещe за молодежную сборную, поле и тогда, и сейчас было очень качественное», – сказал Гулиев.

  • Рыночная стоимость Гулиева – 700 тысяч евро.
  • Он сделал 1 ассист в 26 матчах прошлого сезона.
  • 15 июля «Химки» откроют сезон РПЛ матчем против «Зенита».

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Источник: официальный сайт «Химок»

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