«Химки» подписали экс-спартаковца Гулиева

Полузащитник Аяз Гулиев продолжит карьеру в «Химках». Он пришел из «Арсенала» из Тулы.

«Самое главное, что клуб был заинтересован во мне – это очень важный момент. Встретились, обсудили детали – мне понравилось, как мы пообщались с руководителями «Химок», все прошло легко. Пришли к общему решению, и я без всяких задержек подписал контракт.

Знаю многих ребят в команде: мы хорошо знакомы по игре за «Спартак», поэтому мне было легче приходить в коллектив. С Резиуаном Мирзовым общаемся еще с «Ростова». Это хорошо для адаптации. На «Арене Химки» играл ещe за молодежную сборную, поле и тогда, и сейчас было очень качественное», – сказал Гулиев.