Агент Магнуссона объяснил, почему исландец не вернулся в ЦСКА

Мартин Далин, агент бывшего защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, прокомментировал сорвавшееся возвращение игрока в московский клуб.
«Магнуссон отклонил предложение ЦСКА о новом контракте. Его не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим.
Сейчас у него есть более хорошие предложения из Англии, Германии, Турции и Греции. Магнуссон примет решение в течение следующий двух дней», – сказал агент.
- Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год.
- Он провел 93 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Источник: «Чемпионат»