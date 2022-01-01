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Агент Магнуссона объяснил, почему исландец не вернулся в ЦСКА

Мартин Далин, агент бывшего защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, прокомментировал сорвавшееся возвращение игрока в московский клуб.

«Магнуссон отклонил предложение ЦСКА о новом контракте. Его не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим.

Сейчас у него есть более хорошие предложения из Англии, Германии, Турции и Греции. Магнуссон примет решение в течение следующий двух дней», – сказал агент.

  • Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год.
  • Он провел 93 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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Источник: «Чемпионат»

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