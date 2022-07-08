Агент Магнуссона объяснил, почему исландец не вернулся в ЦСКА

Мартин Далин, агент бывшего защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, прокомментировал сорвавшееся возвращение игрока в московский клуб.

«Магнуссон отклонил предложение ЦСКА о новом контракте. Его не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим.

Сейчас у него есть более хорошие предложения из Англии, Германии, Турции и Греции. Магнуссон примет решение в течение следующий двух дней», – сказал агент.