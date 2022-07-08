Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции

Швейцарский суд оправдал бывшего главу ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции.

Генпрокуратура Швейцарии обвиняла Блаттера и Платини в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении и в подделке документов.

Сообщалось, что в 2011 году они произвели выплату более 2 миллионов долларов, которая оказалась незаконной.

Блаттеру и Платини грозило до пяти лет тюрьмы.

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