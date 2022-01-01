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Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции

Швейцарский суд оправдал бывшего главу ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции.

Генпрокуратура Швейцарии обвиняла Блаттера и Платини в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении и в подделке документов.

  • Сообщалось, что в 2011 году они произвели выплату более 2 миллионов долларов, которая оказалась незаконной.
  • Блаттеру и Платини грозило до пяти лет тюрьмы.

«Я не могу нормально дышать». Суд не смог допросить Блаттера из-за проблем со здоровьем

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Источник: AFP

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Сегодня, 11:24
Комментарии4
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    Рейтинг: +1690

    gor77 2 часа назад

    )))))))))))))))))
    "Может, что-то в консерватории подправить?" - М. М. Жванецкий
    Бывший президент УЕФА заявил, что «после семи лет лжи и манипуляций справедливость наконец-то восстановилась». 8 июля швейцарский суд оправдал Платини и Йозефа Блаттера, которые обвинялись в мошенничестве.
    Бывший президент УЕФА Мишель Платини после оправдания в швейцарском суде по делу о мошенничестве заявил, что продолжит борьбу с несправедливостью. Его цитирует Reuters.
    «Моя борьба — это борьба с несправедливостью. Сегодня я выиграл первый матч. Хочу выразить своё счастье за всех моих близких, что справедливость наконец-то восстановилась после семи лет лжи и манипуляций», — сказал Платини.

    0
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    Рейтинг: +23591

    JTherry 2 часа назад

    или генпрокуратура в Швейцарии непрофессиональная, или швейцарский суд получил "взятку" от указанных фигурантов...) могли бы указать, почему оправданы Блаттер и Платини...

    1
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    Рейтинг: +7180

    BarStep > JTherry 1 час назад

    Мутко против??!

    Вам не угодишь парни..
    Ну прям против всего, всех и вся!

    Переходите на любимую тему и ищите след в Газпроме и ВВП..
    Сейчас у вас это оправдывает всё..

    Идиоты!
    Прости меня Господи

    0
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    Рейтинг: +7208

    серега кашин 2 часа назад

    одним словом откупились

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