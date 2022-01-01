Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции

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Бывший президент УЕФА заявил, что «после семи лет лжи и манипуляций справедливость наконец-то восстановилась». 8 июля швейцарский суд оправдал Платини и Йозефа Блаттера, которые обвинялись в мошенничестве.
Бывший президент УЕФА Мишель Платини после оправдания в швейцарском суде по делу о мошенничестве заявил, что продолжит борьбу с несправедливостью. Его цитирует Reuters.
«Моя борьба — это борьба с несправедливостью. Сегодня я выиграл первый матч. Хочу выразить своё счастье за всех моих близких, что справедливость наконец-то восстановилась после семи лет лжи и манипуляций», — сказал Платини.
Швейцарский суд оправдал бывшего главу ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции.
Генпрокуратура Швейцарии обвиняла Блаттера и Платини в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении и в подделке документов.
- Сообщалось, что в 2011 году они произвели выплату более 2 миллионов долларов, которая оказалась незаконной.
- Блаттеру и Платини грозило до пяти лет тюрьмы.
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