Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции

Швейцарский суд оправдал бывшего главу ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции.
Генпрокуратура Швейцарии обвиняла Блаттера и Платини в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении и в подделке документов.
- Сообщалось, что в 2011 году они произвели выплату более 2 миллионов долларов, которая оказалась незаконной.
- Блаттеру и Платини грозило до пяти лет тюрьмы.
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Источник: AFP