«Я не могу нормально дышать». Суд не смог допросить Блаттера из-за проблем со здоровьем

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер не смог дать показания в суде по делу о коррупции из-за проблем со здоровьем.

Генпрокуратура Швейцарии обвиняет Блаттера и Платини в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении и в подделке документов.

В 2011 году они произвели выплату более 2 миллионов долларов, которая оказалась незаконной.

Блаттеру и Платини грозит до пяти лет тюрьмы.

По информации Associated Press, за час до дачи показаний в швейцарском суде 86-летний экс-глава ФИФА попросил перенести процедуру на следующий день. Его просьбу удовлетворили.

«Мне нехорошо. У меня проблемы, которые приходят и уходят. Я не могу нормально дышать. Я не чувствую себя способным отвечать на вопросы», – сообщил Блаттер шепотом.

Судебный процесс должен продлиться 11 дней. Из-за состояния здоровья Блаттера суд будет заседать каждый день только до обеда.