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«Я не могу нормально дышать». Суд не смог допросить Блаттера из-за проблем со здоровьем

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер не смог дать показания в суде по делу о коррупции из-за проблем со здоровьем.

  • Генпрокуратура Швейцарии обвиняет Блаттера и Платини в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении и в подделке документов.
  • В 2011 году они произвели выплату более 2 миллионов долларов, которая оказалась незаконной.
  • Блаттеру и Платини грозит до пяти лет тюрьмы.

По информации Associated Press, за час до дачи показаний в швейцарском суде 86-летний экс-глава ФИФА попросил перенести процедуру на следующий день. Его просьбу удовлетворили.

«Мне нехорошо. У меня проблемы, которые приходят и уходят. Я не могу нормально дышать. Я не чувствую себя способным отвечать на вопросы», – сообщил Блаттер шепотом.

Судебный процесс должен продлиться 11 дней. Из-за состояния здоровья Блаттера суд будет заседать каждый день только до обеда.

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Источник: AP

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Комментарии2
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    Рейтинг: +5135

    AtticusFinch 35 минут назад

    Этот старый вонючий взяточник и козёл ещё и на Россию гнал , мол правильно сделали , что отстранили!А теперь комедию ломает!

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    Рейтинг: +14240

    NewLife 48 минут назад

    Садиться в тюрьму в 86 лет - это жесть.

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