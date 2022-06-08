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  • «Я не могу нормально дышать». Суд не смог допросить Блаттера из-за проблем со здоровьем

«Я не могу нормально дышать». Суд не смог допросить Блаттера из-за проблем со здоровьем

8 июня 2022, 19:54
2

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер не смог дать показания в суде по делу о коррупции из-за проблем со здоровьем.

  • Генпрокуратура Швейцарии обвиняет Блаттера и Платини в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении и в подделке документов.
  • В 2011 году они произвели выплату более 2 миллионов долларов, которая оказалась незаконной.
  • Блаттеру и Платини грозит до пяти лет тюрьмы.

По информации Associated Press, за час до дачи показаний в швейцарском суде 86-летний экс-глава ФИФА попросил перенести процедуру на следующий день. Его просьбу удовлетворили.

«Мне нехорошо. У меня проблемы, которые приходят и уходят. Я не могу нормально дышать. Я не чувствую себя способным отвечать на вопросы», – сообщил Блаттер шепотом.

Судебный процесс должен продлиться 11 дней. Из-за состояния здоровья Блаттера суд будет заседать каждый день только до обеда.

Источник: AP
Весь мир Блаттер Зепп
Комментарии (2)
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NewLife
1654711084
Садиться в тюрьму в 86 лет - это жесть.
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ArReal
1654711860
Этот старый вонючий взяточник и козёл ещё и на Россию гнал , мол правильно сделали , что отстранили!А теперь комедию ломает!
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