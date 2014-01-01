Карпин посоревновался с игроками «Ростова» в ударах по воротам

Помню Карпина игроком , он корявый и далеко не техничный, брал только физикой.
Если он обыграл своих игроков это что-то.
Есть такая легенда . На тренировки Барсы Йохан Кройф сделал замечание Стоичкову ( на тот момент обладателя Золотого Мяча ).
Болгарин возмутился, тренер я лучший в Европе.
Кройф предложил на спор , кто больше попадёт в штангу с линии штрафной. Тренер "разбил" игрока в чистую. Говорят после этого Стоичков не "включал звезду" при Йохане.
Хотите верьте , хотите нет.
Пресс-служба «Ростова» выложила видео командной тренировки.
В ходе занятия футболисты и главный тренер Валерий Карпин посоревновались в ударах по воротам.