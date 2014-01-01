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Карпин посоревновался с игроками «Ростова» в ударах по воротам

Пресс-служба «Ростова» выложила видео командной тренировки.

В ходе занятия футболисты и главный тренер Валерий Карпин посоревновались в ударах по воротам.

  • «Ростов» в прошлом сезоне финишировал на 9-м месте в РПЛ.
  • Новый чемпионат для команды стартует 17 июля матчем с «Динамо».

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Источник: телеграм-канал «Ростова»

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Сегодня, 12:27
Комментарии12
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    Рейтинг: +11066

    Алексей З 2 часа назад

    Помню Карпина игроком , он корявый и далеко не техничный, брал только физикой.
    Если он обыграл своих игроков это что-то.
    Есть такая легенда . На тренировки Барсы Йохан Кройф сделал замечание Стоичкову ( на тот момент обладателя Золотого Мяча ).
    Болгарин возмутился, тренер я лучший в Европе.
    Кройф предложил на спор , кто больше попадёт в штангу с линии штрафной. Тренер "разбил" игрока в чистую. Говорят после этого Стоичков не "включал звезду" при Йохане.
    Хотите верьте , хотите нет.

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    Рейтинг: +5253

    AtticusFinch > Алексей З 2 часа назад

    Кройф не делал ему замечание, он просто услышал, как Стоичков на тренировке хвастался, что он лучший в мире исполнитель штрафных ! После этого Кройф предложил ему соревнование по попаданию мячом в перекладину...

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    Рейтинг: +11066

    Алексей З > AtticusFinch 2 часа назад

    Возможно вы правы.
    Сам факт поразил.
    Кройф и Стоичков, а тут Карпин и игроки Ростова.
    Люди с разных Планет.

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    Рейтинг: +409

    Предвoдитeль Cвинeй > Алексей З 1 час назад

    Хрячьё убогое, тебе-то самому не смешно ?
    С нефтяными бабками финишировать в чемпионате ниже того же нищего и полудохлого Ростова и при этом полоскать очередной раз Валеру и его игроков ?!
    Неадекватное поросячье чудо-юдо. Клоун, мля, иди отсюда, не позорься ))))

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    Рейтинг: +11066

    Алексей З > Предвoдитeль Cвинeй 1 час назад

    Как с тобой Свиньёй разговаривать?
    Твой ник говорит сам за себя, мозгов нет иди объедками газпрома питайся. От вас немытых за тысячу километров помоями и продажностью воняет.
    Блд, пойду руки мыть

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    Рейтинг: +409

    Предвoдитeль Cвинeй > Алексей З 1 час назад

    Тебе, свиномордый, надо бы РОТ(рыло) для профилактики помыть, а не руки

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    Рейтинг: +11066

    Алексей З > Предвoдитeль Cвинeй 1 час назад

    Свиньёй ты назвался, следовательно РЫЛО у тебя.
    Нам чужого не надо.
    Для профилактики иди лесом и пососи Х как мишка лапу. Чаще практикуй этот процесс, Предводителю нет ограничений. Дерзай !!!

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    Рейтинг: +409

    Предвoдитeль Cвинeй > Алексей З 50 минут назад

    Свинопетух тупорылый, иди лучше передёрни на своего супертренера "Обоссакля" со стаей кривоногих тарасофских дельфинов. По окончании будущего сезона и вылета в ФНЛ переименуете его в ОбоСРакля

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    Рейтинг: +11066

    Алексей З > Предвoдитeль Cвинeй 48 минут назад

    Именно как мишка лапу.
    Предводителю Свиней просто нельзя без этого.

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    Рейтинг: +160

    NET VOINE > Предвoдитeль Cвинeй 27 минут назад

    Ну и чо ты здесь истеришь ? ...Алексей З тебе обосновал кто ты есть по жизни )))

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    Рейтинг: +409

    Предвoдитeль Cвинeй > NET VOINE 25 минут назад

    Михуилыч, иннайух. В обоссанных шароварах, а туда же, укропсина щэнэвмэршая гы-гы-гы

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    Рейтинг: +4686

    алдан2014 2 часа назад

    Опять Карпин победил? Не удивлюсь

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