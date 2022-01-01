Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

«Могу понять недовольство «Спартака». Кузяев – о Суперкубке в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России против «Спартака».

«Естественно Суперкубок для меня это полноценный трофей. Особенно с таким принципиальным соперником. Я не рассматриваю эту игру как набор кондиций к чемпионату. Уверен, игра будет зрелищной.

Высказывания «Спартака» на тему города-хозяина? Это решение РФС, мы должны его уважать. Видимо, были весомые причины. Я рад, что Суперкубок пройдет в Питере. Не надо далеко лететь. Но недовольство «Спартака» отчасти могу понять.

Последний матч завершился 7:1? Думаю, «Спартак» учтет ошибки, которые они допустили в Питере. Не могу сказать, как закончится игра. Главное, победить, а счет уже второстепенный», – сказал Кузяев.

  • «Зенит» и «Спартак» встретятся в субботу, 9 июля. Начало – в 19:00 мск.
  • Команды разыграют Суперкубок на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Новости по теме
Семак отказался оценивать тренера «Спартака» Абаскаля
Семак назвал единственного футболиста «Зенита», который не готов сыграть со «Спартаком»
«Не ожидаю разгрома «Спартака». Радимов – о Суперкубке России 5
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:54
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11