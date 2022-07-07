«Могу понять недовольство «Спартака». Кузяев – о Суперкубке в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России против «Спартака».

«Естественно Суперкубок для меня это полноценный трофей. Особенно с таким принципиальным соперником. Я не рассматриваю эту игру как набор кондиций к чемпионату. Уверен, игра будет зрелищной.

Высказывания «Спартака» на тему города-хозяина? Это решение РФС, мы должны его уважать. Видимо, были весомые причины. Я рад, что Суперкубок пройдет в Питере. Не надо далеко лететь. Но недовольство «Спартака» отчасти могу понять.

Последний матч завершился 7:1? Думаю, «Спартак» учтет ошибки, которые они допустили в Питере. Не могу сказать, как закончится игра. Главное, победить, а счет уже второстепенный», – сказал Кузяев.