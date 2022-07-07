Каманцев стал председателем ЭСК РФС

РФС объявил о назначении Павла Каманцева на пост председателя экспертно-судейской комиссии.
Ранее он сменил Ашота Хачатурянца на должности главы судейского комитета РФС.
Каманцев никогда не судил на профессиональном уровне. По профессии он юрист.
Также стало известно о вхождении в состав ЭСК инспектора РПЛ Эдуарда Малого.
Все члены комиссии:
- Павел Каманцев (председатель, без права голоса);
- Сергей Зуев (заместитель председателя);
- Александр Гвардис;
- Николай Иванов;
- Сергей Фурса;
- Николай Левников;
- Эдуард Малый;
- Олег Соколов (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).
Источник: сайт РФС