Каманцев стал председателем ЭСК РФС

РФС объявил о назначении Павла Каманцева на пост председателя экспертно-судейской комиссии.

Ранее он сменил Ашота Хачатурянца на должности главы судейского комитета РФС.

Каманцев никогда не судил на профессиональном уровне. По профессии он юрист.

Также стало известно о вхождении в состав ЭСК инспектора РПЛ Эдуарда Малого.

Все члены комиссии: