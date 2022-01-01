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Каманцев стал председателем ЭСК РФС

РФС объявил о назначении Павла Каманцева на пост председателя экспертно-судейской комиссии.

Ранее он сменил Ашота Хачатурянца на должности главы судейского комитета РФС.

Каманцев никогда не судил на профессиональном уровне. По профессии он юрист.

Также стало известно о вхождении в состав ЭСК инспектора РПЛ Эдуарда Малого.

Все члены комиссии:

  • Павел Каманцев (председатель, без права голоса);
  • Сергей Зуев (заместитель председателя);
  • Александр Гвардис;
  • Николай Иванов;
  • Сергей Фурса;
  • Николай Левников;
  • Эдуард Малый;
  • Олег Соколов (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

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Источник: сайт РФС

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