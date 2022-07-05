Стала известна зарплата 40-летнего Ибрагимовича по новому контракту с «Миланом»

Ибрагимович всегда выкладывался на поле на все 100, теперь и клуб с пониманием к нему относится, с учетом того на сколько он выбыл. Это не как "хрустальные" игроки. Если Ибрагимович слёг, то это абсолютная правда. Справедливо, уважение Милану!
Нападающий Златан Ибрагимович вскоре должен подписать новый контракт с «Миланом». Он будет рассчитан на один сезон.
40-летний швед получит за этот сезон 1-1,5 миллиона евро.
- Сейчас швед восстанавливается после операции на колене – он пропустит до 8 месяцев.
- В прошедшем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- В подписании форварда заинтересована «Монца».
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