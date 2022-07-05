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Стала известна зарплата 40-летнего Ибрагимовича по новому контракту с «Миланом»

Нападающий Златан Ибрагимович вскоре должен подписать новый контракт с «Миланом». Он будет рассчитан на один сезон.

40-летний швед получит за этот сезон 1-1,5 миллиона евро.

  • Сейчас швед восстанавливается после операции на колене – он пропустит до 8 месяцев.
  • В прошедшем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
  • В подписании форварда заинтересована «Монца».

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Источник: Sky Sport Italia

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Сегодня, 11:33
Комментарии6
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    Рейтинг: +3464

    Enter2006 3 минуты назад

    Ибрагимович всегда выкладывался на поле на все 100, теперь и клуб с пониманием к нему относится, с учетом того на сколько он выбыл. Это не как "хрустальные" игроки. Если Ибрагимович слёг, то это абсолютная правда. Справедливо, уважение Милану!

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    Рейтинг: +2581

    BlackMurder 56 минут назад

    Он заслужил

    0
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    Рейтинг: +10374

    alp 1 час назад

    че та мало... наши мега звезды футбольные 3-4 ляма получают..

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    Рейтинг: +13055

    playsh > alp 53 минуты назад

    Златану башли не важны,их у него немеренно,ему главное подольше оставаться в футболе и заниматься любимым делом.Удачи тебе,дружище.
    P.S.- а наши мега,так ска...ать,звёзды - это кто?

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    Рейтинг: +16156

    Cleaner > playsh 50 минут назад

    Соболев! Рассказов! Джикия! Ржу ни могу.

    0
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    Рейтинг: +1346

    elessar arnor > alp 48 минут назад

    до 3 максимум

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