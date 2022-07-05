Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
2 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника

Слуцкий недоволен судейством в товарищеском матче против «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил судейство в товарищеской игре против «Динамо» (0:2). Второй гол москвичи забили с пенальти.

– У вас даже сегодня, в товарищеском матче, были претензии к судейству.

– У меня были претензии по качеству оценки отдельных эпизодов. Это товарищеский матч, тут неважно, кто победил, а кто проиграл. Арбитрам в этих условиях можно показать качественный уровень. Но, на мой взгляд, этого не происходило.

  • Матч прошел на УТБ «Динамо» в Новогорске.
  • Во 2-м тайме игроки команд подрались.
  • Сезон ФНЛ стартует 16 июля.

Новости по теме
Селюк: «Все знают, что Юран берет деньги с игроков. Еще он не стесняется покупать водку в форме клуба» 5
Слуцкий не считает «Рубин» фаворитом ФНЛ, несмотря на самый дорогой состав в турнире
«Популистская и дилетантская позиция». Слуцкий ответил критикам его медиаактивности 1
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:04
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +12

    яиссор 3 минуты назад

    Годы идут, а судейство в РФ всё такое же днище

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16145

    Cleaner 12 минут назад

    А Слуцкий доволен Главным тренером Рубина???

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +603

    Solist345345 36 минут назад

    Лёня реально уже подз@е.бал

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +112

    Chicha 44 минуты назад

    Как ты Лёня достал, своим нытьём!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11