Слуцкий недоволен судейством в товарищеском матче против «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил судейство в товарищеской игре против «Динамо» (0:2). Второй гол москвичи забили с пенальти.

– У вас даже сегодня, в товарищеском матче, были претензии к судейству.

– У меня были претензии по качеству оценки отдельных эпизодов. Это товарищеский матч, тут неважно, кто победил, а кто проиграл. Арбитрам в этих условиях можно показать качественный уровень. Но, на мой взгляд, этого не происходило.