Слуцкий не считает «Рубин» фаворитом ФНЛ, несмотря на самый дорогой состав в турнире

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от сезона ФНЛ.

«Количественно у нас много новичков по сравнению с зимними сборами, но если говорить о качестве, то это хорошие футболисты. Но какой-то доминации в ФНЛ не будет. Мы настраиваемся на тяжелый длинный турнир. Будем стараться решить задачу по выходу в РПЛ. Не скажу, что мы какие-то фавориты», – сказал Слуцкий.