Слуцкий не считает «Рубин» фаворитом ФНЛ, несмотря на самый дорогой состав в турнире

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от сезона ФНЛ.
«Количественно у нас много новичков по сравнению с зимними сборами, но если говорить о качестве, то это хорошие футболисты. Но какой-то доминации в ФНЛ не будет. Мы настраиваемся на тяжелый длинный турнир. Будем стараться решить задачу по выходу в РПЛ. Не скажу, что мы какие-то фавориты», – сказал Слуцкий.
- У «Рубина» с отрывом самый дорогой состав в ФНЛ – более 45 миллионов евро. У ближайшего преследователя «Арсенала» – 15,45 миллиона.
- В 1-м туре «Рубин» 17 июля примет «Родину» Дмитрия Парфенова.
- «Рубина» не было во 2-м по силе дивизионе с 2002 года.
Источник: «Р-Спорт»