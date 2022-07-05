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Слуцкий не считает «Рубин» фаворитом ФНЛ, несмотря на самый дорогой состав в турнире

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от сезона ФНЛ.

«Количественно у нас много новичков по сравнению с зимними сборами, но если говорить о качестве, то это хорошие футболисты. Но какой-то доминации в ФНЛ не будет. Мы настраиваемся на тяжелый длинный турнир. Будем стараться решить задачу по выходу в РПЛ. Не скажу, что мы какие-то фавориты», – сказал Слуцкий.

  • У «Рубина» с отрывом самый дорогой состав в ФНЛ – более 45 миллионов евро. У ближайшего преследователя «Арсенала» – 15,45 миллиона.
  • В 1-м туре «Рубин» 17 июля примет «Родину» Дмитрия Парфенова.
  • «Рубина» не было во 2-м по силе дивизионе с 2002 года.

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Источник: «Р-Спорт»

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