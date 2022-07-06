«Сочи» продал за деньги лишь 4-х игроков. Клуб существует 4 года

«Сочи» этим летом продал Матео Кассьерру в «Зенит». Клуб заработал на трансфере колумбийского нападающего 4,5 миллиона евро.
Кассьерра – четвертый игрок, которого «Сочи» продал за деньги. Все остальные футболисты уходили из команды в качестве свободных агентов.
- Матео Кассьерра – 4,5 млн («Зенит», сезон-22/23)
- Данил Пруцев – 600 тысяч («Крылья Советов», сезон-21/22)
- Матео Барач – 500 тысяч («Крылья Советов», сезон-22/23)
- Марко Дуганджич – 500 тысяч (ЧФР, сезон-21/22)
«Сочи» образован 4 июля 2018 года.
В ближайшее время клуб продаст в «Зенит» еще одного игрока – защитника Родригао. Петербуржцы заплатят за него 4 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»