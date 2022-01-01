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«Сочи» продал за деньги лишь 4-х игроков. Клуб существует 4 года

«Сочи» этим летом продал Матео Кассьерру в «Зенит». Клуб заработал на трансфере колумбийского нападающего 4,5 миллиона евро.

Кассьерра – четвертый игрок, которого «Сочи» продал за деньги. Все остальные футболисты уходили из команды в качестве свободных агентов.

  1. Матео Кассьерра – 4,5 млн («Зенит», сезон-22/23)
  2. Данил Пруцев – 600 тысяч («Крылья Советов», сезон-21/22)
  3. Матео Барач – 500 тысяч («Крылья Советов», сезон-22/23)
  4. Марко Дуганджич – 500 тысяч (ЧФР, сезон-21/22)

«Сочи» образован 4 июля 2018 года.

В ближайшее время клуб продаст в «Зенит» еще одного игрока – защитника Родригао. Петербуржцы заплатят за него 4 миллиона евро.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +5238

    AtticusFinch 14 минут назад

    После этого они ещё пытаются людям вокруг в уши ссать ...Мда...И есть же ещё придурки, которые не только верят , но и доказывают с пеной у рта, что это отдельная команда...

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    Рейтинг: +499

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Сочи не фарм, нет. Это все совпадение))))

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