«Сочи» продал за деньги лишь 4-х игроков. Клуб существует 4 года

«Сочи» этим летом продал Матео Кассьерру в «Зенит». Клуб заработал на трансфере колумбийского нападающего 4,5 миллиона евро.

Кассьерра – четвертый игрок, которого «Сочи» продал за деньги. Все остальные футболисты уходили из команды в качестве свободных агентов.

Матео Кассьерра – 4,5 млн («Зенит», сезон-22/23) Данил Пруцев – 600 тысяч («Крылья Советов», сезон-21/22) Матео Барач – 500 тысяч («Крылья Советов», сезон-22/23) Марко Дуганджич – 500 тысяч (ЧФР, сезон-21/22)

«Сочи» образован 4 июля 2018 года.

В ближайшее время клуб продаст в «Зенит» еще одного игрока – защитника Родригао. Петербуржцы заплатят за него 4 миллиона евро.