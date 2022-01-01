Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
Супер-Валера. Главный футбольный помощник
3 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?

Дивеев: «Никогда столько не бегал, как сейчас при Федотове»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев раскрыл особенности сборов при новом главном тренере Владимире Федотове.

— В прошлом сезоне ЦСКА в обоих матчах с «Сочи» не добился нужного результата. Ты видишь, что та тактика теперь применяется в вашей команде?

— Да. Мы тогда понимали примерно, как играет «Сочи». Например, как насыщают зону игроки «Сочи» при подаче с фланга. Теперь те же требования у Федотова есть в ЦСКА: то есть он говорит, сколько игроков должны быть при завершающей стадии атаки. Идет подача, и в штрафной должно быть не два человека, а, допустим, пять. Или шесть. Или три. В каждой ситуации — свое требование.

— Как изменились тренировки в связи с этим?

— Увеличились нагрузки. Их стало значительно больше, особенно в первые дни сбора. В плане бегов было очень тяжело, ни у кого я столько не бегал. Наверное, в последний раз такое было в «Уфе» в дубле. И то там только наподобие было, тут еще тяжелее. Здесь сложнее в плане рывков и торможения. В тренажерном зале тоже стало тяжелее.

  • Федотов пришел из «Сочи».
  • В первых матчах при Федотове ЦСКА потерпел 3 поражения с сухим счетом.
  • Сезон РПЛ стартует 15 июля.

Новости по теме
ЦСКА не смог за 1 миллион купить опорника сборной Чили Мендеса
Дзюба был готов перейти в ЦСКА. Он воспитанник «Спартака» 5
Чалов высмеял Дзюбу в эпизоде «Детективного агентства Мухича». Он сравнил Артема с идиотом 8
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:48
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +553

    RUSARM 10 минут назад

    Дивей,тебе полезно,а то все зазвездились молодые!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11