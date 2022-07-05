Дивеев: «Никогда столько не бегал, как сейчас при Федотове»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев раскрыл особенности сборов при новом главном тренере Владимире Федотове.

— В прошлом сезоне ЦСКА в обоих матчах с «Сочи» не добился нужного результата. Ты видишь, что та тактика теперь применяется в вашей команде?

— Да. Мы тогда понимали примерно, как играет «Сочи». Например, как насыщают зону игроки «Сочи» при подаче с фланга. Теперь те же требования у Федотова есть в ЦСКА: то есть он говорит, сколько игроков должны быть при завершающей стадии атаки. Идет подача, и в штрафной должно быть не два человека, а, допустим, пять. Или шесть. Или три. В каждой ситуации — свое требование.

— Как изменились тренировки в связи с этим?

— Увеличились нагрузки. Их стало значительно больше, особенно в первые дни сбора. В плане бегов было очень тяжело, ни у кого я столько не бегал. Наверное, в последний раз такое было в «Уфе» в дубле. И то там только наподобие было, тут еще тяжелее. Здесь сложнее в плане рывков и торможения. В тренажерном зале тоже стало тяжелее.