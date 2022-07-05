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Мозес и Николсон вернулись к тренировкам «Спартака». Клуб подтвердил

«Спартак» объявил о возвращении к тренировочному процессу полузащитника Виктора Мозеса и нападающего Шамара Николсона.

«Нигериец пропустил сбор в Тарасовке по причинам личного характера, а ямайцу был предоставлен отпуск после выступления за сборную.

Кроме того, с красно-белыми тренируется Остон Урунов, который вернулся из аренды в «Уфе», – говорится в пресс-релизе клуба.

До сих пор не вернулся в расположение «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра. Причина – проблемы со здоровьем. Люксембуржец находится на связи с медицинским штабом команды и ежедневно предоставляет все необходимые документы.

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Источник: сайт «Спартака»

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