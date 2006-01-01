«Пари НН» близок к подписанию Севикяна из «Леванте»

Севикян: "Сейчас мой приоритет – Европа. Я уехал ради того, чтобы развиваться и построить карьеру там. Мне кажется, что в России немного другой подход к футболу. Из-за санкций с еврокубками тяжело рассматривать Россию как место, где можно конкурировать за что-то. В Европе другой футбол, другая философия, а в России клубы будут соревноваться без какой-то цели, только за место или за то, чтобы не вылететь в ФНЛ."
Давай, чертила, какие отмазки про российский футбол сейчас будешь лепить?
Бывший полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян близок к переходу в «Пари НН».
«Севикян перейдeт в «Пари НН» на правах свободного агента. Стороны согласовали почти все условия контракт», – сообщил источник «Чемпионата».
- Севикян – воспитанник «Локомотива».
- Он ушел в «Леванте» в 2017 году и говорил, что не собирается возвращаться в Россию.
- Эдгар провел 46 матчей за юношеские и молодежные сборные России.