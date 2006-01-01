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«Пари НН» близок к подписанию Севикяна из «Леванте»

Бывший полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян близок к переходу в «Пари НН».

«Севикян перейдeт в «Пари НН» на правах свободного агента. Стороны согласовали почти все условия контракт», – сообщил источник «Чемпионата».

  • Севикян – воспитанник «Локомотива».
  • Он ушел в «Леванте» в 2017 году и говорил, что не собирается возвращаться в Россию.
  • Эдгар провел 46 матчей за юношеские и молодежные сборные России.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 09:22
Комментарии6
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    Рейтинг: +2685

    Радио1000шумеров 37 минут назад

    Севикян: "Сейчас мой приоритет – Европа. Я уехал ради того, чтобы развиваться и построить карьеру там. Мне кажется, что в России немного другой подход к футболу. Из-за санкций с еврокубками тяжело рассматривать Россию как место, где можно конкурировать за что-то. В Европе другой футбол, другая философия, а в России клубы будут соревноваться без какой-то цели, только за место или за то, чтобы не вылететь в ФНЛ."
    Давай, чертила, какие отмазки про российский футбол сейчас будешь лепить?

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    Рейтинг: +456

    SLADE2019 1 час назад

    Совсем паренек в Испании непригодный.

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    Рейтинг: +3450

    Enter2006 2 часа назад

    Какое плохое название. «Пари НН». До сих пор привыкнуть не могу. Нужно теперь ждать Зенитогаз и Спартакойл? Ужас одним словом...

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    Рейтинг: +1066

    Hoahin > Enter2006 2 часа назад

    Скажут - назовут, кто деньги платит, тот и заказывает музыку...

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    Рейтинг: +3450

    Enter2006 > Hoahin 2 часа назад

    Деньги нужны везде и всегда, кто спорит, но теперь будем клубы переименовывать из-за спонсорства? По моему это уже идиотизм.

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    Рейтинг: +1066

    Hoahin > Enter2006 34 минуты назад

    Я согласен с вами.

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