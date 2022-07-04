Агент Ткаченко рассказал, что ЦСКА выиграл борьбу за Федотова у двух клубов

Это все подтверждает мои слова о Федотове в течение всего последнего сезона. Но - посмотрим, как у него пойдут дела в этих амбициозных клубах... Впрочем, выбрал ог как раз наиболее порядочный клуб из трех.
Футбольный агент Герман Ткаченко назвал клубы РПЛ, которые хотели пригласить Владимира Федотова на пост главного тренера.
«Мы знаем, что Федотовым интересовались три клуба. По крайней мере, «Динамо» спрашивало его о возможности возглавить клуб, а «Спартак» и ЦСКА вели конкретные переговоры», – сказал Ткаченко.