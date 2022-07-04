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Агент Ткаченко рассказал, что ЦСКА выиграл борьбу за Федотова у двух клубов

Футбольный агент Герман Ткаченко назвал клубы РПЛ, которые хотели пригласить Владимира Федотова на пост главного тренера.

«Мы знаем, что Федотовым интересовались три клуба. По крайней мере, «Динамо» спрашивало его о возможности возглавить клуб, а «Спартак» и ЦСКА вели конкретные переговоры», – сказал Ткаченко.

  • В итоге Федотов перешел из «Сочи» в ЦСКА.
  • «Спартак» пригласил испанца Гильермо Абаскаля.
  • «Динамо» назначило серба Славишу Йокановича.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16282

    житель СПб 1 час назад

    Это все подтверждает мои слова о Федотове в течение всего последнего сезона. Но - посмотрим, как у него пойдут дела в этих амбициозных клубах... Впрочем, выбрал ог как раз наиболее порядочный клуб из трех.

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