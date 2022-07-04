Агент Ткаченко рассказал, что ЦСКА выиграл борьбу за Федотова у двух клубов

Футбольный агент Герман Ткаченко назвал клубы РПЛ, которые хотели пригласить Владимира Федотова на пост главного тренера.

«Мы знаем, что Федотовым интересовались три клуба. По крайней мере, «Динамо» спрашивало его о возможности возглавить клуб, а «Спартак» и ЦСКА вели конкретные переговоры», – сказал Ткаченко.