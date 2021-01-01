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«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду, но при одном условии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в клуб не из Англии.

Руководство «МЮ» решило не усиливать конкурентов по АПЛ, поэтому переход португальца в «Челси» маловероятен.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
  • Сегодня 37-летний футболист пропустил первую тренировку команды после отпуска, сославшись на семейные обстоятельства.

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Источник: ESPN

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1192

    Lilipyt 8 минут назад

    По всем показателям и возможностям для Роналду самый верный выбор это МС нежели Челси.

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    Рейтинг: +29

    боря крымский 1 час назад

    ключевое слово усиливать. странно.))

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    Рейтинг: +1192

    Lilipyt > боря крымский 5 минут назад

    Что тут странного посмотри на его статистку. Сравни с талантливой молодежью, которая еле передвигается по полю. Единственная проблема МЮ это высокомерие игроков, которая преобладает над их профессионализмом.

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