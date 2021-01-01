«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду, но при одном условии

По всем показателям и возможностям для Роналду самый верный выбор это МС нежели Челси.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в клуб не из Англии.
Руководство «МЮ» решило не усиливать конкурентов по АПЛ, поэтому переход португальца в «Челси» маловероятен.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
- Сегодня 37-летний футболист пропустил первую тренировку команды после отпуска, сославшись на семейные обстоятельства.