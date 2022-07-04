Стало известно, во сколько РФС обойдется организация матча ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Организация матча между ветеранами «Зенита» и «Спартака» обойдется РФС примерно в 17 миллионов рублей.

«Часть из этой суммы (+/– 30%) пойдет на призовые футболистам. 60% от призовых достанется команде-победителю, а 40% – проигравшим.

Остальные деньги будут потрачены на сопутствующие вещи: аренда и клининг стадиона, организация безопасности, выступления артистов, логистику участников и прочее.

При этом, благодаря спонсорам и продаже билетов, матч будет полностью самоокупаемым», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».