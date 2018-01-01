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Ротенберг не исключает, что Родригао покинет «Сочи». Им интересуется «Зенит»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о будущем защитника Родригао.

— Останется ли Родригао?

— Каждый человек должен развиваться. Если будет предложение для него, которое будет ему подходить, подумаем. Предложений много.

  • Родригао близок к переходу в «Зенит».
  • Бразилец перешел в «Сочи» год назад.
  • В минувшем сезоне он провел 26 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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