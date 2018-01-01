Ротенберг не исключает, что Родригао покинет «Сочи». Им интересуется «Зенит»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о будущем защитника Родригао.
— Останется ли Родригао?
— Каждый человек должен развиваться. Если будет предложение для него, которое будет ему подходить, подумаем. Предложений много.
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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о будущем защитника Родригао.
— Останется ли Родригао?
— Каждый человек должен развиваться. Если будет предложение для него, которое будет ему подходить, подумаем. Предложений много.