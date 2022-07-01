Карпин шуткой ответил на новость о предложении ЦСКА по Осипенко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин с юмором отреагировал на слухи о желании ЦСКА купить защитника Максима Осипенко.
Сообщалось, что московский клуб предложил 3 миллиона евро, а ростовчане потребовали 10.
«(Смеется). Да? Ну раз так, то я, думаю, могу поговорить с Арташесом Владимировичем [Арутюнянцем] и предложить ЦСКА за Игоря Дивеева 3,5 миллиона», – пошутил Карпин.
- В прошлом сезоне Осипенко забил 2 гола в 30 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
- Контракт игрока с «Ростовом» действует до июня 2024 года.
Источник: Sport24