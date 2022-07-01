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Карпин шуткой ответил на новость о предложении ЦСКА по Осипенко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин с юмором отреагировал на слухи о желании ЦСКА купить защитника Максима Осипенко.

Сообщалось, что московский клуб предложил 3 миллиона евро, а ростовчане потребовали 10.

«(Смеется). Да? Ну раз так, то я, думаю, могу поговорить с Арташесом Владимировичем [Арутюнянцем] и предложить ЦСКА за Игоря Дивеева 3,5 миллиона», – пошутил Карпин.

  • В прошлом сезоне Осипенко забил 2 гола в 30 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
  • Контракт игрока с «Ростовом» действует до июня 2024 года.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +16089

    Cleaner 1 час назад

    Спартаковский юмор от Валерия Георгиевича. Спартачам такой нравится...)

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    Рейтинг: +10902

    Алексей З > Cleaner 1 час назад

    В тексте фигурируют ЦСКА и РОСТОВ , но вы из пальца ( или ещё чего) высасываете Спартак.
    Это клиника !!!
    Наводит на мысль , что вас спартачи сильно обидели , невинность отняли ? Оборачивайтесь чаще.

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    Рейтинг: +356

    кaстрюлька > Алексей З 1 час назад

    Он тогда мыло поднимал

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    Рейтинг: +10902

    Алексей З > кaстрюлька 49 минут назад

    похоже на то.

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