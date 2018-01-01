Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе

РФС подтвердил выступление МакSим и группы «Ленинград» перед Суперкубком

РФС официально анонсировал выступление музыкантов в преддверии матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Как и сообщалось ранее, перед игрой споют певица МакSим и группа «Ленинград».

  • Матч в Санкт-Петербурге состоится 9 июля.
  • Начало встречи на «Газпром Арене» – в 19:00 мск.
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

Новости по теме
Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА («Чемпионат»)
Гендиректор «Балтики» рассказал о разнице в зарплатах между «Рубином» и другими клубами ФНЛ
Головин рассказал о роли Черчесова в сборной России на ЧМ-2018
Источник: сайт РФС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:41
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +10902

    Алексей З 50 минут назад

    Наверно "отвалили" не меренно раз никто не удосужился Максим объяснить , что может попасть под оглушительный свист. Уж в Питере как минимум 2/3 будут питерские.
    Деньги не пахнут , но на психику девушки может отразиться.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1243

    fakeid 2 часа назад

    слева - мразь. для упоротых хряков, которые не умеют отличать право от лево, поясню: шнур - кусок Г. после последнего клипа про невзорова - точно Г. мне очень жаль, что я когда-то слушал и тащился с лениграда.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11