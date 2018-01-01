РФС подтвердил выступление МакSим и группы «Ленинград» перед Суперкубком

Наверно "отвалили" не меренно раз никто не удосужился Максим объяснить , что может попасть под оглушительный свист. Уж в Питере как минимум 2/3 будут питерские.
Деньги не пахнут , но на психику девушки может отразиться.
РФС официально анонсировал выступление музыкантов в преддверии матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
Как и сообщалось ранее, перед игрой споют певица МакSим и группа «Ленинград».
- Матч в Санкт-Петербурге состоится 9 июля.
- Начало встречи на «Газпром Арене» – в 19:00 мск.
- «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.