Газизов отреагировал на новость о переговорах «Уфы» и «Ростова» по Агаларову

Скорей бы хоть куда нить перешел,надоели уже новости про Гамида и Овечкина,скоро за ними в сортир будут ходить,чтобы поделиться процессом.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что «Ростов» претендует на форварда Гамида Агаларова.
«Действительно ли «Ростов» интересуется Агаларовым? «Ростов» – это один из вариантов», – сказал Газизов.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.