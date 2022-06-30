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Газизов отреагировал на новость о переговорах «Уфы» и «Ростова» по Агаларову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что «Ростов» претендует на форварда Гамида Агаларова.

«Действительно ли «Ростов» интересуется Агаларовым? «Ростов» – это один из вариантов», – сказал Газизов.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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30.06.2022 23:57
Комментарии1
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    Рейтинг: +81

    Теркчанин 11 минут назад

    Скорей бы хоть куда нить перешел,надоели уже новости про Гамида и Овечкина,скоро за ними в сортир будут ходить,чтобы поделиться процессом.

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