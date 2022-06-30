Газизов отреагировал на новость о переговорах «Уфы» и «Ростова» по Агаларову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что «Ростов» претендует на форварда Гамида Агаларова.

«Действительно ли «Ростов» интересуется Агаларовым? «Ростов» – это один из вариантов», – сказал Газизов.