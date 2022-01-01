«Есть улучшения». Промес – об игре «Спартака» после матча с «Балтикой»

Срамтак это короли товарняков. У них всяких ржавых кубков соли, канделаки и прочей муры ставить некуда. Гыгыгы
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дал комментарий после товарищеского матча с «Балтикой» (3:2). Нидерландский футболист сделал дубль в этой встрече.
«Мне кажется, что есть улучшения. Особенно сегодня мне понравился первый тайм. Мы постепенно прибавляем. У команды новая тактика. Но для меня она не в новинку. Но важнее не то, как мы располагаемся, а то, как мы действуем с мячом.
Зиньковский? Мы не так много времени провели вместе на поле. Но уверен, что со временем все будет отлично», – сказал Промес.
- 2 июня «Спартак» проведет товарищеский матч против «Енисея».
- 9 июля московская команда сыграет в Суперкубке России с «Зенитом».
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