«Есть улучшения». Промес – об игре «Спартака» после матча с «Балтикой»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дал комментарий после товарищеского матча с «Балтикой» (3:2). Нидерландский футболист сделал дубль в этой встрече.

«Мне кажется, что есть улучшения. Особенно сегодня мне понравился первый тайм. Мы постепенно прибавляем. У команды новая тактика. Но для меня она не в новинку. Но важнее не то, как мы располагаемся, а то, как мы действуем с мячом.

Зиньковский? Мы не так много времени провели вместе на поле. Но уверен, что со временем все будет отлично», – сказал Промес.

2 июня «Спартак» проведет товарищеский матч против «Енисея».

9 июля московская команда сыграет в Суперкубке России с «Зенитом».

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