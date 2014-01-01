Промес забил в 3-м матче подряд и во 2-м подряд оформил дубль

Не к добру это. Такие дубли Промеса к вылету Спартака в ФНЛ в наступающем сезоне!..)))
В эти минуты проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Балтикой». В первом тайме дубль оформил нападающий москвичей Квинси Промес.
В предыдущем матче против «Алании» (2:2) у Промеса тоже был дубль.
- Итого Промес забивает в 3 матчах за «Спартак» подряд.
- Промес выступает за команду с 2014 году (с перерывом).
- Сезон РПЛ стартует 15 июля.
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