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Промес забил в 3-м матче подряд и во 2-м подряд оформил дубль

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Балтикой». В первом тайме дубль оформил нападающий москвичей Квинси Промес.

В предыдущем матче против «Алании» (2:2) у Промеса тоже был дубль.

  • Итого Промес забивает в 3 матчах за «Спартак» подряд.
  • Промес выступает за команду с 2014 году (с перерывом).
  • Сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 17:42
Комментарии2
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    Рейтинг: +16057

    Cleaner 27 минут назад

    Не к добру это. Такие дубли Промеса к вылету Спартака в ФНЛ в наступающем сезоне!..)))

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    Рейтинг: +4371

    mopecekca > Cleaner 2 минуты назад

    ну или к ликвидированию цыски

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