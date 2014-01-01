Промес забил в 3-м матче подряд и во 2-м подряд оформил дубль

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Балтикой». В первом тайме дубль оформил нападающий москвичей Квинси Промес.

В предыдущем матче против «Алании» (2:2) у Промеса тоже был дубль.

Итого Промес забивает в 3 матчах за «Спартак» подряд.

Промес выступает за команду с 2014 году (с перерывом).

Сезон РПЛ стартует 15 июля.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное