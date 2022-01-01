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Отец Агаларова прокомментировал информацию о переходе сына в «Ахмат»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, заявил, что его сын еще не вел переговоры с клубами РПЛ.

«Гамид подписал контракт с «Ахматом»? Нет, это неправда! Я вообще не слышал, чтобы были какие-то разговоры с кем-то.

Гамид ни с кем не вел переговоры, ни с одной командой. Он является игроком «Уфы» на данный момент. У него есть действующий контракт, вот и все. Все остальное – слухи», – сказал Агаларов.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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