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Григорян назвал процент жуликов в российском футболе

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян считает, что в российском футболе есть жулики.

«Футбол у нас бизнес. А для кого? Для жуликов. А много их в футболе? Процентов 80», – сказал тренер.

  • Григорян тренирует ЖФК ЦСКА с прошлого года.
  • В РПЛ Григорян тренировал «Анжи», «Тамбов».
  • С женской «Звездой-2005» Григорян в 2009 году дошел до финала Лиги чемпионов.

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Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1023

    fakeid 22 минуты назад

    и возглавляет их, по странному стечению обстоятельств, сам григорян.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +899

    Юрэс 48 минут назад

    НЕТ!!! 99,9

    0
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