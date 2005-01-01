Григорян назвал процент жуликов в российском футболе

и возглавляет их, по странному стечению обстоятельств, сам григорян.
Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян считает, что в российском футболе есть жулики.
«Футбол у нас бизнес. А для кого? Для жуликов. А много их в футболе? Процентов 80», – сказал тренер.
- Григорян тренирует ЖФК ЦСКА с прошлого года.
- В РПЛ Григорян тренировал «Анжи», «Тамбов».
- С женской «Звездой-2005» Григорян в 2009 году дошел до финала Лиги чемпионов.
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