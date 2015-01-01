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Канделаки отреагировала на введение против нее санкций США

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» прокомментировала введение против нее санкций США.

«Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих и умеют отделять зерна от плевел.

Мир изменился и мы никогда не будем частью прежнего мира. Нас там не ждали и не ждут. А тем, кто пытается усидеть на двух стульях или наоборот, пересел на тот, иноземный стул, я по-прежнему буду сочувствовать.

Родина она только здесь. Так было всегда и так будет всегда. Для меня, моих детей и моей семьи!» – написала Канделаки в телеграме.

  • В 2015-2021 годах Канделаки была генеральным продюсером «Матч ТВ».
  • Сейчас Канделаки заместитель генерального директора «Газпром-медиа».
  • Сообщалось, что Канделаки может баллотироваться на пост губернатора Ярославской области.

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Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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Сегодня, 19:16
Комментарии16
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    Рейтинг: +9278

    САДЫЧОК 8 секунд назад

    Главное , что это Канделаки , убрали от футбола !

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    Рейтинг: +597

    чаппай 17 минут назад

    Ну и дурёха

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    Рейтинг: +5084

    SPACE TRUCKIN 20 минут назад

    ума палата у бабы! такой талантище! и генеральный продюсер,и зам директора гАЗПРОМ МЕДИА...СЕЙЧАС ЕЩЕ и губернатор! ну только умом - никто ведь не поспорит!(((

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    Рейтинг: +542

    3meeeD 45 минут назад

    Хны хны .епана рот как так?
    Не читая.угадал?

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    Рейтинг: +16050

    Cleaner 50 минут назад

    Это Собчак свою бывшую подругу подставила!!!

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    Рейтинг: +597

    чаппай > Cleaner 18 минут назад

    Собчак сама вот-вот в санкционные списки попадёт

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    Рейтинг: +325

    Феникс 28 1 час назад

    А Грузия для неё уже не Родина ?

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    Рейтинг: +1049

    Hoahin > Феникс 28 56 минут назад

    Так у нее Грузия и есть Родина, у нее гражданства РФ то и нет

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    Рейтинг: +325

    Феникс 28 > Hoahin 51 минуту назад

    Лживая прошма.Там где бабло там её Родина.

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    Рейтинг: +3899

    Кузьмич на трибуне > Hoahin 48 минут назад

    Сам себе вопрос задал, сам себе ответил. Переобувайся пока не поздно. Иначе и тебе в У.Родине (украинской родине) места не будет и гражданства не будет,потому что в Европу вас не пустят, а тех кого пустили уже выгоняют. Не в обиду говорю, по человечески тебе желаю -переобувайся.

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    Рейтинг: +3899

    Кузьмич на трибуне > Феникс 28 47 минут назад

    Жили были три сестры, Россия Белоруссия и Украина, но вот третья сестра всегда была предательницей.

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    Рейтинг: +542

    3meeeD > Феникс 28 44 минуты назад

    Я опять с тобой согласен.
    Ты чего там на поправку идёшь?

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    Рейтинг: +325

    Феникс 28 > 3meeeD 37 минут назад

    И опять я тебе говорю---с правдой и логикой трудно не согласиться.)))

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    Рейтинг: +325

    Феникс 28 > Кузьмич на трибуне 37 минут назад

    Кузьмич ! Грандиозно ! )))

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    Рейтинг: +192

    RdAMR10 1 час назад

    nIm

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    Рейтинг: +14609

    NewLife 1 час назад

    По ее логике выходит, что те, кто не под санкциями, недостойные люди.

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