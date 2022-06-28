Канделаки отреагировала на введение против нее санкций США

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» прокомментировала введение против нее санкций США.

«Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих и умеют отделять зерна от плевел.

Мир изменился и мы никогда не будем частью прежнего мира. Нас там не ждали и не ждут. А тем, кто пытается усидеть на двух стульях или наоборот, пересел на тот, иноземный стул, я по-прежнему буду сочувствовать.

Родина она только здесь. Так было всегда и так будет всегда. Для меня, моих детей и моей семьи!» – написала Канделаки в телеграме.

В 2015-2021 годах Канделаки была генеральным продюсером «Матч ТВ».

Сейчас Канделаки заместитель генерального директора «Газпром-медиа».

Сообщалось, что Канделаки может баллотироваться на пост губернатора Ярославской области.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное