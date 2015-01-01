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Канделаки попала под санкции США

Министерство финансов США расширило санкции против россиян.

В новый список попала Тина Канделаки, бывший генеральный продюсер «Матч ТВ». Всего в нем оказалось более 50 лиц.

  • В 2015-2021 годах Канделаки была генеральным продюсером «Матч ТВ».
  • Сейчас Канделаки заместитель генерального директора «Газпром-медиа».
  • Сообщалось, что Канделаки может баллотироваться на пост губернатора Ярославской области.

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Источник: ТАСС

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Комментарии8
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    Рейтинг: +20

    Iskander_17 58 минут назад

    Всякую чушь пишут, бомбардир. Напишите как актёры поживают напрмер Жан Клод Ван Дамм, это интереснее будет, раз уже нечего писать.И на канале срач тв, тоже подобно

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    Рейтинг: +192

    RdAMR10 1 час назад

    Нееет, наоборот выкиньте её куда нибудь подальше… Всех уже тут за…ла

    0
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    Рейтинг: +8351

    R_a_i_n 1 час назад

    Все наше плятское руководство футбольное так или иначе замешанно с Газпромом.

    0
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    Рейтинг: +14609

    NewLife 1 час назад

    Больше не сможет в Каннах с олигархами на феррари кататься, бедняга.

    0
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    Рейтинг: +5231

    AtticusFinch > NewLife 1 час назад

    Та с чего ты взял ...Кстати в Монако ...а не в Каннах - она может и счас там...

    0
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    Рейтинг: +5231

    AtticusFinch 1 час назад

    При чём здесь она и футбольные новости?

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    Рейтинг: +2672

    Радио1000шумеров 1 час назад

    Кошмар. Я надеялся наоборот - её вывезут в СШП...

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    Рейтинг: +24989

    vladimir-7 1 час назад

    В Ярославскую область дверь для Тины Канделаки теперь закрыта.

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