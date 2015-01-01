Канделаки попала под санкции США

Министерство финансов США расширило санкции против россиян.

В новый список попала Тина Канделаки, бывший генеральный продюсер «Матч ТВ». Всего в нем оказалось более 50 лиц.

В 2015-2021 годах Канделаки была генеральным продюсером «Матч ТВ».

Сейчас Канделаки заместитель генерального директора «Газпром-медиа».

Сообщалось, что Канделаки может баллотироваться на пост губернатора Ярославской области.

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