Канделаки попала под санкции США

Всякую чушь пишут, бомбардир. Напишите как актёры поживают напрмер Жан Клод Ван Дамм, это интереснее будет, раз уже нечего писать.И на канале срач тв, тоже подобно
Министерство финансов США расширило санкции против россиян.
В новый список попала Тина Канделаки, бывший генеральный продюсер «Матч ТВ». Всего в нем оказалось более 50 лиц.
- В 2015-2021 годах Канделаки была генеральным продюсером «Матч ТВ».
- Сейчас Канделаки заместитель генерального директора «Газпром-медиа».
- Сообщалось, что Канделаки может баллотироваться на пост губернатора Ярославской области.
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