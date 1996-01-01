Экс-футболист сборной Италии стал мэром Вероны

Дамиано Томмази выиграл выборы мэра Вероны.
Кандидатуру бывшего футболиста поддержали 54,4 процента проголосовавших.
Экс-полузащитник опередил действующего мэра Федерико Сбоарину (46,6%).
- 48-летний Томаззи – воспитанник «Вероны».
- Он наиболее известен по выступлениям за «Рому» (1996-2006).
- За сборную Италии выступал с 1998 по 2003 год, участник ЧМ-2002.
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